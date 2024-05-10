Apple'ın iOS 18'le iPhone'lara getireceği yapay zekâ özellikleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün ortaya atılan iddialara göre şirket, Sesli Notlar ve Notlar'daki ses kayıtlarını metine çevirmeye olanak tanıyacak.

Apple’ın iPhone’lara yapay zekâ getirmesine artık çok az bir süre kaldı. Şirket, önümüzdeki ay düzenleyeceği WWDC 2024 geliştirici konferansında iOS 18’i tanıtacak ve şimdiye kadar kendisinden görmediğimiz üretken yapay zekâ hamlelerini açıklayacak.

Tanıtım yaklaştıkça iOS 18’le gelecek yapay zekâ özellikleriyle ilgili sızıntılarla karşılaşıyorduk. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Safari’nin sayfaları yapay zekâyla özetleme ve web silgisi özelliklerini kazanabileceğini görmüştük. Ayrıca Siri’de de büyük iyileştirmeler göreceğimiz söyleniyordu. Şimdi ise Sesli Notlar ve Notlar uygulamalarını ilgilendiren bir özellik ortaya çıktı.

Ses kayıtları metne dönüştürülebilecek

AppleInsider tarafından paylaşılan bir habere göre Apple, iOS 18 ile Sesli Notlar ve Notlar uygulamalarına transkripsiyon özelliği gelecek. Bu şekilde kullanıcılar, yapay zekâ yoluyla ses kayıtlarını kolayca metne dönüştürebilecekler. Ayrıca Notlar’a yapay zekâyla özetleme ve ses kayıtlarından önemli noktaları ayırma gibi özelliklerin de ekleneceği söyleniyor.

Notlar uygulaması, normalde ses kaydetme özelliğine sahip değildi. Ancak iddialar, iOS 18’le birlikte uygulamanın bu desteğe kavuşabileceğini ortaya koyuyor. Sesleri metne çevirecek özelliğin, kullanıcıların işini çok kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Öğrenciler ve gazeteciler gibi sık sık ses kaydı alan kullanıcılar, bu özelliği kullanarak zaman kazanabilecekler.