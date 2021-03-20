Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Procon-SP kurumu, iPhone'larla birlikte şarj aleti sunmadığı için Apple'a para cezası kesti. Bunun yanı sıra kurum, şirkete yönelik ağır suçlamalarda da bulundu.

Bugün ABD'de kökü 2015'e uzanan bir patent davasında aleyhine karar verilen ve 308,5 milyon dolar ödemeye çarptırılan Apple, tek darbeyi buradan almadı. Teknoloji devi, Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti tarafından verilen karar sonucunda iPhone 12 kutusundan şarj cihazlarını çıkarması nedeniyle 10.546.442 milyon Brezilya reali (yaklaşık 1 milyon 920 bin dolar) cezaya çarptırıldı.

Fakat Brezilya tarafından Apple'a karşı yapılan tek hareket bu değildi. Brezilyanın ilgili kurumu Procon-SP tarafından yapılan açıklamada Apple'a yönelik farklı ve önemli suçlamalar da yapıldı. Kurum, şirketi yanıltıcı reklamlar, fabrika kusurlu cihazları satma, tüketicilerle yapılan sözleşmede haksız şartlar sağlama ve hâlâ garanti kapsamındaki bir ürünü tamir etmemiş olma suçlarını da Apple'a yöneltti.

Apple'ın gerekçesi yeterli bulunmadı:

Kurumun yöneticisi Fernando Capez, yaptığı açıklamada Apple için "Brezilya'da sağlam tüketici koruma yasaları ve kurumları olduğunu anlamalı. Bu yasalara ve bu kurumlara saygı duyması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Şirketin iPhone 12'lerle şarj cihazı sunmaması, aslında geçtiğimiz ekim ayında Apple tarafından kuruma gerekçelendirilmişti.

Kutuda neden şarj aleti sunmadığının cevabını isteyen Brezilya, Apple'dan "çevreye bağlılık" cevabını almıştı. Fakat bu cevap kurumu pek de tatmin etmiş değil. Apple gibi kutuda şarj aleti sunmayan bir diğer şirket olan Samsung'sa Galaxy S21 serisini ön siparişle alanlara şarj aleti vererek yetkililerden kaçınmayı başarmıştı.

Yürütülen incelemeler sonucunda Procon-SP, Apple'ın aleyhine bir karar vermiş olsa da Apple, verilen karara itiraz etme hakkına sahip. Şirket, bu itirazı sonucunda herhangi bir anlaşmaya varamazsa konu mahkemeye taşınabilir. Brezilya'da verilen bu kararın diğer ülkeler tarafından takip edilip edilmeyeceği de ayrı bir merak konusu.