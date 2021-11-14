Bu sezon üçüncü ve son kez düzenlenen Formula 1 Sprint Sıralama Turları (resmi adı) bugün sona erdi. Mercedes’in, özellikle de Lewis Hamilton’ın harikalar yarattığı Brezilya GP sprint yarışını Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1’in bu haftaki durağı olan Brezilya GP'de cuma günü yapılan sıralama turlarını açık ara farkla Mercedes’den Lewis Hamilton kazanmıştı.

Cuma günü sıralama turlarından sonra yaşanan gelişmelerden sonra bugün gerçekleştirilen sprint yarışına son sıradan başlayan Hamilton, tam 15 pilotu geçerek 5. sıraya kadar yükseldi. Start anında sıra kaybeden her iki Red Bull pilotu ise kaybettiği sıraları geri alamadı ve pazar günü için sunulan altın fırsatları tepti.

Cuma akşamı ve cumartesi sabahı yaşanan gelişmeler

Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarını Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’in 0,4 saniye önünde ilk sırada tamamlamıştı. Fakat sıralama turları bittikten sonra deyim yerindeyse Formula 1 dünyasında yer yerinden oynadı.

İlk olarak Red Bull’un sıralama turlarından önce FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ile Lewis Hamilton’ın arka kanadı hakkında konuştuğu haberi kulislere düştü. Sıralama turlarının ardından Red Bull takımının mühendisleri Adrian Newey ile Paul Monaghan, birtakım evraklar ve video kayıtları ile FIA ofisine gidip mini bir sunum yaptılar.

Mercedes’in başı ağrımaya başlıyor: FIA alışık olmadığımız bir şekilde denetim gerçekleştirdi

Red Bull’un iddiasına göre Lewis Hamilton’ın arka kanadında bir usulsüzlük vardı. Sıralama turlarının sona ermesi ile FIA teknik delegesi Jo Bauer, tek tek bütün araçların arka kanatlarını inceledi ve Red Bull’un iddia ettiği gibi Hamilton’ın arka kanadının usulsüz olduğunu tespit etti.

Cumartesi sabahı FIA, Mercedes yetkililerini Hamilton’ın arka kanadı hakkında görüşmek üzere toplantıya davet etti. FIA’ya göre Hamilton sıralama turlarında en az 5 km hızlık bir avantaj sağlamıştı. FIA, aldığı karar ile Hamilton’ın kullandığı arka kanada el koydu ve mühürledi. Artık Mercedes’in bu kanadı kullanması yasak.

Felaketlerin ardı arkası kesilmiyor: Hamilton’a grid cezası geldi

Olaylar bununla da sınırlı değil; FIA ayrıca Hamilton’ı cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarından da diskalifiye ettiğini açıkladı. Yani Hamilton bugünkü sprint yarışına ilk sıra yerine son sıradan başlamış oldu.

Lewis Hamilton, tahmin edeceğiniz üzere kanatsız yarışamayacağı için nizami bir arka kanat takmak için FIA’dan özel izin istedi. FIA’nın izni ile Hamilton’a yeni ve nizami bir kanat takıldı.

Cezalardan Red Bull ve Max Verstappen de nasibini aldı

Formula 1’de cuma günü olayları bunlarla da sınırlı değil. Sıralama turlarından sonra Max Verstappen, Lewis Hamilton’ın aracının arka kanadına eliyle dokunduğu için 50 bin Euro para cezası aldı. Bilindiği üzere Formula 1’de teknik görevliler dışında rakip araçlara dokunmak yasak.

Antrenman seansı: Günün sürprizleri saymakla bitmiyor, Alonso ilk sırada

Antrenman seansının en hızlı ismi sürpriz şekilde Alpine pilotu Fernando Alonso oldu. İkinci sırayı Red Bull’dan Max Verstappen alırken; Verstappen’i Bottas, Ocon, Hamilton ve Perez takip etti.

Start anı: Bottas ve Sainz harika bir kalkış yaptı, Red Bulllar kayıp

Sprint yarışta ilk dört sıra Verstappen, Bottas, Perez ve Sainz şeklindeydi. Mercedes’in Fin pilotu Bottas, kalkış anında Verstappen’den daha iyi bir çekiş yakaladı ve henüz ilk saniyelerde Hollandalı pilotu geçmeyi başardı. Arkada ise Ferrari’nin İspanyol pilotu Sainz, adeta Ferrari’nin eski şaşaalı günlerinden bir kesit sundu. Önce Perez’i geçen Ferrari pilotu, ardından Verstappen ile yan yana geldi. Yarım virajı beraber geçen ikili, ardından Verstappen’in dışarı çıkmasıyla ayrıldı ve Sainz ikinci sıraya yerleşti. Böylece ilk dört içindeki sıralama Bottas, Sainz, Verstappen ve Perez şeklinde oluştu.

Özellikle yumuşak lastikle başlayan pilotlar kalkış anında çok büyük avantaj sağladı. Sprint yarışa, aldığı cezadan ötürü son sıradan başlayan Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise ilk turda 4 kişiyi geçerek 16. sıraya yerleşti. İkinci turun başında Alfa Romeo pilotu Kimi Räikkönen spin attı ve son sıraya yerleşti. Spin sırasında Räikkönen’in takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ile temas yaşadığı, bu yüzden spin attığı ekranlara yansıdı.

3. Tur: Üçüncü turda Verstappen, takım telsizine vites kutusunda senkronizasyon problemi olduğunu iletti.

4. Tur: Max Verstappen, DRS (öndeki araç ile farkın 1 saniyenin altına indiği zamanlarda pistin sadece belli bölgelerinde arka kanadı açarak hız kazanma) yardımıyla Sainz’ı geçerek ikinci sıraya yerleşti.

5. Tur: Lider Bottas’ın 2,2 saniye farkla arkasında Verstappen bulunuyor. Verstappen – Sainz farkı 3,7 saniye ve Sainz – Perez arasındaki fark DRS mesafesi kadar (1 saniyeden az). Hamilton ise 12. sırada yarışa devam ediyor.

10. Tur: Bottas ile Verstappen arasındaki fark 1,4 saniyeye indi. Perez ile Sainz halen DRS mesafesinde ilerliyor. Hamilton ise uzun süre Alpine pilotu Alonso’nun ardında oyalandıktan sonra 11. sıraya yerleşti ve şu an McLaren pilotu Ricciardo ile çekişiyor.

13. Tur: Öndeki Ricciardo’ya DRS bölgesindeki start düzlüğünde dışardan atak yapan Hamilton, Ricciardo’yu geçerek 10. sıraya yükseldi.

15. Tur: Bottas ile Verstappen’in farkı 0,6 saniyeye kadar indi. Verstappen bu turda DRS kullanmaya başladı ve artık Bottas’ı avlamak istiyor. Perez ile Sainz arasındaki fark da yine 0,6 saniye fakat Perez Sainz’ın arkasında oyalanmaya devam ediyor. Hamilon ise 9. sıradaki Aston Martin pilotu Vettel’i kovalıyor.

17. Tur: Hamilton her start düzlüğüne geldiğinde bir rakibini geçiyor. Önce Vettel, ardından Ocon ve en sonunda da Gasly’i start düzlüğünde DRS ile geçti.

20. Tur: Hamilton, Ferrari pilotu Monaco’lu Charles Leclerc’i geçerek 6. sıraya yerleşti. Verstappen ve Perez’in önlerindeki rakiplerini takibi devam ediyor.

Son Tur: Lewis Hamilton, son tura girerken McLaren pilotu Lando Norris’i cesur bir atak yaparak geçti ve 5. sıraya yerleşti. Hamilton bugün tam 15 kişiyi geçerek adeta resital sundu. Eğer bu bir spint yarış değil de normal yarış olsaydı; Hamilton’ın bu süratle liderliği alması içten bile değildi.

İlk beş sıra Bottas, Verstappen, Sainz, Perez ve Hamilton şeklinde oluşurken; Hamilton motor cezası sebebiyle pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak. Bu sonuçlar ile Bottas 3, Verstappen 2 ve Sainz 1 puan alırken; Verstappen ile Hamilton arasındaki puan farkı 21’e çıktı (314,5 / 293,5). Mercedes ile Red Bull arasındaki puan farkı ise 1 puan artarak 2 puana çıktı (481,5 / 479,5) .

Pazar günü olası bir Red Bull double pozisyonu (ilk iki sıra), Red Bull’u takımlar sıralamasında da ilk sıraya taşımış olacak. Brezilya’daki haftanın son eğlencesi olan yarış ise pazar günü TSİ 20.00’de başlayacak.