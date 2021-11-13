Formula 1’de şampiyonluk heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta sırada Interlagos (Brezilya) GP var. Alışılmışın dışında, bu hafta sıralama turları cuma günü yapıldı. Cumartesi günüyse asıl sıralamayı belirleyecek olan mini bir yarış olan sprint etabı düzenlenecek.

Pek alışık olmadığımız F1'in sprint yarışları bu sezon daha önce sadece iki yarışta yapılmıştı ve pilotların hemen hemen hepsi sprint yarışa pek de sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. İzleyicilerden de olumlu dönüş alamayan F1 yönetimi, tüm bunlara rağmen sprint yarış konusunda ısrarcı bir görüntü çiziyor.

Bu sezon ilk sprint yarışı Britanya GP’de düzenlenmişti. Ardından Monza GP’de düzenlenen sprint yarışının son durağı ise Brezilya Interlagos GP oldu. Bu sezon sadece 3 yarışta kullanılan sprint yarışının, gelecek sezon kullanıp kullanılmayacağı ise sezon bittikten sonra F1 yönetiminin kararına göre şekillenecek. Söylentilere göre ise F1 yönetimi, gelecek sezon 6 sprint yarışı düzenlemeyi planlıyor. Sprint yarışı ilk sırada bitiren pilota 3, ikinci sıradaki pilota 2 ve üçüncü pilota ise 1 puan veriliyor.

Antrenman seansının en hızlısı Lewis Hamilton

Bir yıl aradan sonra takvime tekrar geri dönen Interlagos’da birinci antrenman turunun zirvedeki ismi Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton’ı; Verstappen, Perez ve Bottas takip ederken; antrenman sırasında pilotların sık sık blokaj yapması dikkat çeken detayların başında geldi. Bilindiği üzere bu hafta sprint yarıştan ötürü üç yerine iki antrenman seansı yapılacak. İlk antrenman seansı cuma günü sıralama turu seansından önce yapılırken; diğer antrenman seansı ise cumartesi günü sprint yarıştan önce gerçekleştirilecek.

Sıralama turları birinci seans (Q1): Lance Stroll ve George Russel erken veda etti

Bir hayli zor pistlerin başında gelen Interlagos (Brezilya)’da pilotlar özellikle 4. virajda pist limitlerini aşma durumu ile karşı karşıya geldi ve bu pilotların tur dereceleri silindi. Q1’in öne çıkan isimleri Ferrari’nin iki pilotu Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc oldu. Sıralama turlarının başarılı ismi Bay Cumartesi lakaplı Williams pilotu George Russel ise son denemesinde Sainz’dan aldığı hava koridoru ile elenme potasından sıyrılsa da, daha sonra diğer pilotlardan gelen dereceler ile elenme potasına girdi ve erken bir veda yaşadı. Q1’de ilk üç sırayı Hamilton, Bottas ve Sainz alırken; Stroll, Latifi, Russel, Schumacher ve Mazepin ilk seansta elenen isimler oldu.

Sıralama turları ikinci seans (Q2): 4 kez dünya şampiyonu Vettel kayıplarda

İkinci seansta piste ilk çıkan isim Hamilton oldu. İlk denemesinde pistin en iyi turunu atan Hamilton’ın tur derecesi, pist sınırlarını aştığı için silindi. Ardından bir deneme daha yapan Hamilton, Verstappen’in 0,1 saniye önünde zirveye oturdu. İkinci seansın sıralamasında ilk üç sıra değişmezken; Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikonen ve Giovinazzi ikinci seasta elenen isimler oldu.

Sıralama turları üçüncü seans (Q3): Hamilton günün en hızlısı

Üçüncü seanstaki ilk denemesinde sağ ön lastiğindeki aşırı ısınmadan şikayet eden Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, istediği turu atamadı. Ardından ikinci denemesinde üst üste iki kontra yapan Verstappen, şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton’ın ardında kaldı. Q3’ün ilk dört sırasını Hamilton, Verstappen, Bottas ve Perez oluştururken; Lewis Hamilton, Q3’de attığı son tur ile günün en hızlı turunu atmış oldu.

Brezilya GP'ye dair diğer detaylar

Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton; Brezilya'ya özel kask tasarımlarıyla geldi. Verstappen'in kaskında Brezilya teması kullanılırken, Hamilton'ın kaskında ise Ayrton Senna'nın izleri görüldü.

Formula 1’de heyecan cumartesi günü TSİ 18.00’de ikinci antrenman seansı ve TSİ 22.30’da sprint yarışı ile devam edecek. Pazar günü TSİ 20.00’de başlayacak olan yarışta pilotların sıralamasını sprint yarışın sonucu belirleyecek. Sprint yarış, 24 tur (yarışın 1/3’i) üzerinden yapılacak. Son olarak Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın motor değişikliği sebebiyle 5 sıra ceza aldığını, sprint yarışı bitirdiği derecenin 5 sıra gerisinde yarışa başlayacağını da hatırlatmakta fayda var.