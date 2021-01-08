Bilgi Teknolojileri ve İnternet Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen ve 2018’de yayınlanan yerli mesajlaşma uygulaması Dedi, WhatsApp’ın güvenirlik tartışmaları nedeniyle ve sunduğu özellikler ile karşımıza çıkıyor.

Facebook’un veri politikalarını güncellemesiyle birlikte WhatsApp’ın gönderdiği bildirim, tüm dünyadaki kullanıcıların canını sıktı. Söz konusu bildirimleri kabul etmeyenler 8 Şubat’tan itibaren WhatsApp kullanamayacaklar. Hal böyle olunca WhatsApp alternatiflerine olan ilgi de tavan yapmış durumda.

Aslında Telegram, Elon Musk’ın tavsiyesi ile gündeme gelen Signal, Turkcell’in BiP Messenger’ı gibi hem yerli hem de yabancı alternatifler var. Ancak özel bir şirket yerine Bilgi Teknolojileri ve İnternet Derneği kontrolünde geliştirilen Dedi uygulaması, Ağustos 2018’den beri uygulama marketlerinde bulunuyor.

BTİDER'in haberleşme uygulaması Dedi neler sunuyor?

Kaybolan mesajlar ile sohbet imkanı,

Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

GIF, konum, doküman gönderme

Sesli mesajlaşma

Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme

Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

Bir mesajlaşma uygulamasından beklenen temel özellikleri karşılayan Dedi, standart kullanıcılar için ideal bir platform. Elbette global çaptaki rakiplerine göre eksikleri gözünüze çarpabilir. WhatsApp’a alışkanlığınız varsa Dedi’yi ilk kullandığınız dönemde zorlanabilirsiniz. Ancak tüm bunlara rağmen reklamsız, verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz.

Tabii ki de WhatsApp’ın ana kullanım sebeplerinden birisi olan “Herkes WhatsApp kullanıyor diye kullanıyorum” problemi, Dedi’ye geçiş yapınca da yaşanacak. Ancak yakın çevreniz ile bir alternatif arıyorsanız deneyebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp’a alternatif diğer uygulamalara yer verdiğimiz içeriğe de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dedi uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan Android ya da iPhone’a indirip deneyebilirsiniz: