Gemilerin metalden yapıldığını ve sürekli denizde olduklarını düşününce paslanmamaları gerçekten ilginç değil mi? Peki, bunu nasıl başarıyorlar?

Denizcilik endüstrisi metal korozyonu ile başa çıkmak zorundadır. Yüksek tuz ve nem seviyeleri gemileri korozyona karşı oldukça savunmasız hâle getirir. Peki, bu duruma nasıl çözüm buluyorlar?

Gemilerde kullanılan metalin zamanla zayıflayıp yapısal sorunlara yol açmaması için alınan önlemler var.

İlk önce korozyonun ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatmakla başlayalım.

Korozyon, metallerin çevreleriyle kimyasal reaksiyona girerek bozulma sürecidir. Latince 'corrodere' kelimesinden türetilen bu terim, 'parçalara ayrılmak' anlamına gelir.

Denizcilik sektöründe kullanılan metaller, özellikle tuzlu suyla temas ettiğinde hızla korozyona uğrar. Bu durum, geminin yapısal bütünlüğünü tehlikeye atarak güvenlik sorunlarına ve yüksek maliyetli tamiratlara neden olabilir.

Peki gemiler korozyondan nasıl korunuyor?

Geminin ömrünü uzatmak ve güvenliğini sağlamak için tasarım aşamasında bazı özellikler eklenir. Örneğin, suyun güvertelerden ve kuyulardan kolayca tahliye edilmesini sağlamak için uygun drenaj sistemleri yerleştirilir.

Farklı metallerin bir araya geldiği yerlerde galvanik korozyonu önlemek için yalıtım uygulanır. Ayrıca termal yorgunluğu önlemek için izolasyon kullanılır.

Gemilerin yüzeylerine uygulanan özel boyalar, metal yüzey ile korozif ortam arasında bir bariyer oluşturur. Kaplamalar, su ve tuzun metal yüzeyle temasını engelleyerek korozyon olasılığını azaltır. Epoksi, poliüretan ve çinko zengin kaplamalar en yaygın kullanılan kaplama türlerindendir.

Katodik korumayı da unutmamak gerek.

Katodik koruma, kurban anotların kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kurban anotlar, korunacak metalden daha anodiktir ve bu nedenle geminin metali yerine kendileri korozyona uğrar.

Galvanik katodik koruma, korunacak metale bağlı kurban anotların kullanılmasıyla yapılır. İkinci bir yöntem olan uyarılmış akım katodik koruma ise, metal yüzeyini korumak için harici bir güç kaynağı kullanır.

Gemi tasarımında yapılan iyileştirmeler, kaplamalar, katodik koruma ve korozyon inhibitörleri gibi yöntemler, gemilerin deniz suyunun zorlu koşullarında bile paslanmadan kalmasını sağlar.

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