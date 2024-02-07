Yemeklerin hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına, yüksek kapasiteli Airfryer tavsiyeleri hazırladık!

Mutfaklarımıza sızmaya başlayan ve pratik pişirme yöntemleriyle ön plana çıkan Airfryer'lar, pek çok kişinin vazgeçilmez mutfak ürünlerinden biri oldu. Geleneksel pişirme yöntemlerinden vazgeçmemize ön ayak olan ve pek çok yemekte tencere ve tavaya ihtiyaç bırakmayan Airfryer'lar, insanlarda "Hangisini seçsem?" sorusunu uyandırıyor.

Geniş aileler için farklı özelliklere sahip Airfyer'lar mevcut. Eğer kalabalık bir aileniz varsa ve büyük porsiyonlarda yemek pişirmek istiyorsanız, geniş kapasiteli Airfryer rehberimiz size yardımcı olacaktır.

Geniş hazneli ve yüksek kapasiteli Airfryer modelleri

Söz konusu Airfryer'lar olunca, geleneksel fırınlara göre genellikle kapasiteleri küçük oluyor. Çok yemek pişiren ailelerin de tercihi yüksek kapasiteli Airfryer'dan yana oluyor. Özellikle yemekleri az yağla pişirmeyi seviyorsanız, Airfryer'lar ilk tercihiniz olmalı.

Tek Airfryer'da iki farklı yemek pişirmek onunla kolay: Karaca Multifry XXXL Airfryer

Karaca Multifry XXXL'ın özellikleri

Kapasite 4+4 litre Pişirme modu 7 pişirme modu Güç 1700 W

Karaca Multifry XXXL'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri İki farklı haznesi var Mutfakta yer kaplar Dokunmatik kontrol paneli Dış malzemesi plastik 7 farklı pişirme modu Izgara aparatı yok

Karaca Multifry XXXL Airfryer, iki farklı hazneye sahip olması ile öne çıkıyor. Her bir haznesi 4 litre hacminde olduğu için orta boy bir tavuk bile kolayca sığabiliyor. Üstelik aynı anda iki farklı yemeği farklı zamanlarda pişirebilmesi de cabası.

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Hızlı pişirme konusunda rakip tanımıyor: Kumtel Fastfryer Airfryer

Kumtel Fastfryer Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 5.5 litre Pişirme modu Manuel Güç 1500 W

Kumtel Fastfryer Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Zamanlayıcı ayarı Manuel pişirme modları Paslanmaz çelik malzeme Sıcak tutma özelliği yok Yıkanabilir parçalar Kokuyu hapsetmiyor

Kumtel Fastfryer Airfryer, 5.5 litrelik haznesi ile oldukça geniş bir kapasiyete sahip. Kalabalık aileler için biçilmiş kaftan olan Kumtel Fastfryer Airfryer sayesinde mutfağınızda çok yer kaplamadan kolayca Airfryer deneyimi yaşayabileceğiniz bir ürün.

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Yüksek kapasite ve bütçe dostu olmasıyla ön plana çıkıyor: Yui M30 Maxifry Airfryer

Yui M30 Maxifry Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 6.5 litre Pişirme modu 8 farklı pişirme modu Güç 1800 W

Yui M30 Maxifry Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Yüksek kapasite Biraz sesli çalışıyor Dijital kontrol paneli Kokuyu tam anlamıyla hapsetmiyor Isınmayan tutma sapı Malzeme kalitesi orta seviyede

Yui M30 Maxifry Airfryer, uzaktan kontrol etme özelliği ile iOS ve Android uygulamaları sayesinde ister evde olun ister dışarıda; yemeğinizi pişirebilir ve pişmesine kaç dakika kaldığını bile telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. 6.5 litrelik hacmi ile geniş aileler için en ideal Airfryer olabilir.

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Otomatik kapanma ile yemeklerin aşırı pişmesini engelliyor: Philips XXL Airfryer

Philips XXL Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 7.3 litre Pişirme modu 5 ön ayar Güç 2225 W

Philips XXL Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Geniş pişirme haznesi Rakiplerine göre biraz pahalı Sıcak tutma özelliği Uzaktan bağlantı yok Yıkanabilir parçalar Gıda termometresi yok

Philips'in en çok tercih edilen Airfryer'ından biri olan XXL Airfryer, beraberinde pek çok tarifin bulunduğu NutriU uygulaması ile geliyor. Bu uygulama ile sadece Philips'e özel oluşturulan tarifler, pişirme teknikleri ve ipuçları ile Airfryer'da yemek pişirme keyfiniz iki katına çıkıyor.

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Kapasitede ağır ama pahada hafif: Onvo OVFRY07 Airfryer

Onvo OVFRY07 Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 8 litre Pişirme modu Ön ayarlı 8 pişirme modu Güç 1800 W

Onvo OVFR07 Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Pişirme bittiğinde sesli uyarı Çok yer kaplıyor Rakiplerine göre epey ucuz Fazla ısınabiliyor 60 dakikaya kadar zaman ayarı Yemek kokusunu hapsetmiyor

Onvo OVFRY07 Airfryer, dijital kontrol paneli sayesinde yemek pişirmeyi daha da kolay bir hâle getiriyor. Hazır konumdayken sesli uyarı özelliği ile mutfakta yemek yaparken kendinizi pek de yalnız hissetmeyeceksiniz. Üstelik rakiplerine göre epey uygun bir fiyat etiketine sahip.

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Uzaktan kontrol özelliği onu daha da pratik bir hâle getiriyor: Groove Max XXL Airfryer

Groove Max XXL Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 7 litre Pişirme modu 12 ön ayarlı pişirme programı Güç 1800 W

Groove Max XXL Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Dokunmatik kontrol paneli Hazneyi sallamanız gerekiyor Wi-Fi bağlantı özelliği Kek pişirdiğinizde altı çok pişmiyor Yapışmaz iç hazne Hazne tutacağı pek ergonomik değil

360 derecelik hava sirkülasyonu sayesinde yemekler tam kıvamında pişiyor. Yani sıcak hava, yemeğin her tarafına etki ediyor ve böylelikle pişirilen yemeğin çiğ kalma ihtimali sıfıra düşüyor. Uzaktan kontrol edilebildiği için eve girmeden önce Groove Max Airfryer'ı çalıştırarak önceden haznesine koyduğunuz yemeği pişirmeye başlayabilirsiniz.

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Çift hazneli Airfryer'lar arasında "Ben buradayım!" diyor: HUTT D9 Airfryer

HUTT D9 Airfryer'ın özellikleri

Kapasite 4.5+4.5 litre Pişirme modu 10 farklı pişirme modu Güç 2200-2600 W

HUTT D9 Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri 9 litrelik pişirme kapasitesi Plastik malzeme Çift hazne ile aynı anda farklı yemekler yapabilme Uzun süreli pişirmelerde koku ve duman yayabiliyor Camlı ve ışıklı haznesi ile pişirme esnasında yemeği kontrol edebilme Küçük mutfaklarda çok yer kaplıyor

HUTT D9 Airfryer'ın eleştirilen tek özelliği, biraz yer kaplaması olabilir. Buz çözme, ızgara, ekmek kızartma ve hatta kek pişirme modları dahil 10 farklı pişirme modu ile mutfakta pek çok ürünün yapabildiğini kendisi tek başına sırtlanıyor. Camlı ve ışıklı haznesi sayesinde yemeklerin isteğinize göre pişip pişmediğini rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz.

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Kalabalık misafirlere yemek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı: Philips Combi XXL Airfryer

Philips Combi XXL Airfryer özellikleri

Kapasite 8.3 litre Pişirme modu 22 farklı pişirme modu Güç 2200 W

Philips Combi XXL Airfryer'ın artıları ve eksileri

Artıları Eksileri Uygulama ile uzaktan bağlantı Rakiplerine göre biraz pahalı %99'a varan oranda daha az yağ kullanımı Plastik dış malzeme Pişirme moduna göre ısıyı otomatik ayarlama 9.4 kg olduğu için taşınması biraz zor

Airfryer'lar arasında en akıllı Airfryer olarak tanımlayabileceğimiz Philips Combi XXL Airfryer, 22 farklı pişirme modu sayesinde pek çok yemeği pişirmenize olanak sağlıyor. NutriU uygulaması, pişirdiğiniz yemeklere bakarak damak tadınıza göre farklı tarifler önerebiliyor. Bizce bu özellik, Airfryer'ın en havalı özelliği!

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Airfryer seçerken nelere özen göstermeliyiz?

Kapasite: Airfryer'ın pişirme kapasitesi, aile büyüklüğü ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmelidir, böylece herkes doyabilir.

Fonksiyonlar: Her Airfryer farklı özelliklere sahiptir. Mutfak işlerinizi kolaylaştırmak için en uygun fonksiyonlara sahip olanı seçmek, size büyük bir avantaj sağlar.

Temizlik: Airfryer'ın temizliği kolay olmalıdır. Çıkartılabilir parçalar ve yıkanabilir filtreler gibi özellikler, kullanımı kolaylaştırmanın yanı sıra hijyenin korunmasına da yardımcı olur.

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