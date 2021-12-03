Empati Kurmak İçin Bu Yazıyı Okumaya Çalışın!

Grafik tasarımcı Daniel Britton'ın tasarladığı yazı tipiyle oluşturulan bu cümleleri okumaya çalışmak epey zorlayıcı. Britton'ın amacı da bu, disleksik bireylerle empati kurmanızı sağlıyor.

Disleksinin, dünya çapında etkilediği 700 milyondan fazla insandan biri olan Britton; bu tasarımı sayesinde, disleksili olmayan bir kişinin, disleksililerin bir metni okurken yaşadığı zorluğu hissetmesini sağlıyor.

Bu teknik sayesinde disleksinin doğru bir şekilde anlaşılması sağlanabilir ve disleksik öğrenciler için daha iyi öğrenme koşullarının yaratılması mümkün olabilir.

Disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.

Disleksisi olan bir birey, konuşma seslerini tanısa bile, bunların harfler ya da kelimeler ile olan ilişkilerini öğrenmede zorluk çeker. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, aynı zamanda dikkat ve hafızayı da etkileyebilir ve beynin, dili işleyen bölgelerini etkiler.

Britton, her harfi bileşenlerine ayırdı ve harflerin hemen tanınmasını zorlaştırmak için harflerdeki bazı kısımları çıkardı.

Her harfin yaklaşık %40'ını kaldırarak harfleri neredeyse okunaksız hale getiren tasarımcı, okuma hızını bir disleksili bireyin okuma hızına indiriyor. Böylece disleksisi olan kişinin okuma yaparken yaşadığı zorluğu hissetmek mümkün oluyor.

Bu fontla oluşturulan bir İngilizce metin:

Örnek bir Türkçe metin. Okuyabiliyor musunuz?

Metnin tam hali içeriğin sonunda yer alıyor.

Yazı tipi, disleksili bir bireyin metne bakarken ne gördüğünü göstermiyor; bunun yerine, okurken zorlanma deneyimini yeniden yaratıyor.

Britton, disleksisi olan insanların aptal, tembel olduklarına dair bir yanılgının hakim olduğuna dikkat çekiyor.

Disleksili olan Britton, yaşadığı zorluğu şöyle anlatıyor: İnsanların beyni, bu yazıyı okurken zorlansa da durumun üstesinden gelebilir ve böylece yazıları hâlâ okuyabilir. Disleksili olan bireyler de harfleri normal kişiler gibi görür. Bilgileri, her harfi mükemmel bir şekilde görebiliyorsunuz ama zihninizde bilgi sürecini durduran veya yavaşlatan bir şey var.

Disleksinin yanlış anlaşıldığına ve yeterince araştırılmadığına inanan Britton, bu tasarımı duruma dikkat çekmek için tasarladı.

Disleksili olan çocukların çoğu özel ders veya özel bir eğitim programı ile okulda başarılı olabilir. Duygusal destek disleksi ile başa çıkma sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Disleksi için belirli bir tedavi olmamasına rağmen, erken teşhis ve müdahale en iyi sonucu verir. Ancak bazı vakalarda disleksi yıllarca teşhis edilmez ve yetişkinliğe kadar tanınmaz. Yine de disleksi için yardım ve destek almak için asla çok geç değildir.

Kaynaklar: Daniel Britton, IFLScience, Acıbadem