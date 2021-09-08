Koronavirüs Salgını, ABD ile Çin'in Ortak Ürünü Olabilir

ABD'de basına servis edilen bazı yeni belgeler, koronavirüs salgınının arkasında ABD'nin olabileceğini ortaya koydu. Belgelere göre ABD'nin koronavirüsle mücadele çalışmasını yöneten Dr. Anthony Fauci, salgının başladığı Wuhan'daki bir laboratuvarın çalışabilmesi için hibe programı başlatmıştı. Üstelik o laboratuvarda, koronavirüsle ilgili tehlikeli araştırmalar yapıldığı söyleniyor.

Tüm dünyanın 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüs salgınının çıkış noktası, yapılan tüm çalışmalara rağmen hala anlaşılabilmiş değil. Aslında bütün oklar, salgının sıfır noktası kabul edilen Çin'in Wuhan kentini gösteriyor. Yani salgının çıkış noktasının kesin olarak Wuhan olduğu pek çok kesim tarafından kabul edilmiş durumda. Ancak Wuhan'da nasıl oldu da tüm dünyayı etkileyen bir hastalık patlak verdi?

İşte bu sorunun cevabı bir türlü verilemiyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, hastalığın Wuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği ifade ediliyor. Ancak Çin'in bilgi vermeyi reddetmesi, bu iddiaları havada bırakıyor. ABD'de ise son günlerde büyük bir tartışma var. Yayınlanan yeni belgeler, söz konusu laboratuvarın bizzat ABD tarafından finanse edilmiş olabileceğini düşündürüyor.

COVID-19 salgını, ABD ile Çin iş birliğinin bir sonucu mu?

ABD'de gündemi sarsan belgeler, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün (NIH) Wuhan'daki laboratuvarı finanse ettiğini ortaya koyuyor. Bu kurumun başındaki isimse ABD'nin koronavirüsle mücadelesini yöneten Dr. Anthony Fauci. Belgeleri gündeme getirip Fauci'ye adeta savaş açan Senatör Rand Paul, salgının arkasındaki ismin bizzat Fauci'nin kendisi olabileceğini söylüyor.

Edinilen bilgilere göre NIH, Wuhan'daki laboratuvarda çalışmalar yapılabilmesi için 3,1 milyon dolarlık hibe programı başlatıyor. 2014-2019 yılları arasını kapsayan bu program, 2019'da da yenileniyor. Ancak Donald Trump yönetimi, 2020 yılında aldığı bir karar ile yenileme kararını bozuyor. Buna rağmen süreç içerisinde 599 bin dolarlık hibe, Wuhan'daki laboratuvara çalışmalar için gönderiliyor. İşte bu çalışmaların koronavirüs salgınıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

İddialara göre Wuhan'daki 65 çalışmanın çoğu, yarasalardaki koronavirüsle ilgiliydi

*Salgını finanse ettiği söylenen Dr. Anthony Fauci

İddialara göre ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün finanse ettiği Wuhan'daki laboratuvar, en az 65 proje üzerinde çalıştı. Üstelik bunların ciddi bir bölümü, yarasa koronavirüsleri üzerine riskli araştırmalar üzerineydi. İşte bu çalışmalardan bir ya da birkaçı, şu ana dek 4 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgının ortaya çıkmasını sağlamış olabilir. İşin daha da ilginç yanı, Fauci tüm bunları yaparken üst düzey yetkililer, sürecin büyük bir bölümünden haberdar değildi. Hatta Fauci'nin Wuhan'daki laboratuvar için bir yasağı bile kaldırdığı söyleniyor.

Senatör Rand Paul tarafından yapılan açıklamalarda, Dr. Fauci'nin alenen yalan söylediği ifade ediliyor. Bu yüzden de daha önce verdiği ifadenin incelenmesini isteyen Paul, gerekli görüldüğü durumda yeni bir ifade alınmasının şart olduğunu söylüyor. Eğer söz konusu iddialar doğru çıkar ve Dr. Fauci'nin bu laboratuvarı gerçekten de finanse ettiği ortaya çıkarsa, salgınla ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanabilir gibi görünüyor.