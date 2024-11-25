Bugatti Tourbillon, 8.3 litrelik V-16 motor ile gelecek. Cosworth motor adeta kükrüyor.

Haziran ayında Chiron'un veliahtını tanıtmasından bu yana Bugatti cephesi oldukça sessizdi. Yeni videoda Bugatti Tourbillon, Cosworth'ün geliştirdiği 8.3 litrelik V-16 motorunun gök gürültüsünü sindirecek sesi ile bu sensizliği yırtıp geçiyor. Pek çok süper otomobilin ve hiper otomobilin test edildiği Rimac pistine kamuflajlar içinde çıkan aracın motor sesi, VW Grubu tarafından geliştirilen W-16'ları aratmıyor.

Videoda yer alan modelin üzerinde XP7 etiketi yer alıyor. Bu da "Experiment 7"nin kısaltması olabilir, yani aracın Bugatti tarafından geliştirilen yedinci prototip olması mümkün. Öte yandan aracın videosunun çıkmış olması, tasarımın bundan sonra çok da fazla değişmeyeceğinin işareti olabilir.

Bugatti Tourbillon'a kulak verin:

Bugatti Tourbillon'da yer alan motor tam 16 silindire sahip ve 9500 devire kadar çıkabiliyor. Bu canavar, turboyu kullanmadan önce 1000 beygir güç üretmeyi başarıyor. Aracın üretim versiyonundan çıkacak sesin ise böyle olup olmayacağı henüz belli değil zira üretime girdiğinde araç AB düzenlemelerinde uygun filtreler ile gelecek.

Ferrari'nin F80'de kullandığı V6 motor, zayıf sesi nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmişti. Bugatti'nin motoru için ise bu tarz bir eleştiri duymanın zor olduğunu kabul etmek gerekiyor. Öte yandan araç 3,6 milyon euroluk bir etikete sahip ve bu kadar para verdikten sonra insanların gaza bastıklarında yeri göğü inletmek istemeleri normal.

Sadece 250 adet üretilecek olan bu modelin saatte 500 kilometre hızı zorlayabileceğine dikkat çekiliyor.