Bugatti Mistral, Tarihin En Hızlı Üstü Açık Otomobili Oldu (Bu Kadarını Onlar da Beklemiyordu)

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Bugatti'nin üstü açık otomobili Mistral, firmanın beklediğinden bile çok daha hızlı.

Aşırı yüksek hızlara çıkabilen otomobilleriyle tanıdığımız Bugatti, bir dönem açıklamalarında "Artık rekorlar peşinde koşmayacağız" ifadesini kullanmıştı. Yine de firma, W16 döneminin sonunda dört turbolu 8.0 litrelik bir canavar yaratmayı ihmal etmedi. Bir müşterinin Mistral'ine yerleştirilen bu motor, aracı üretime girmiş en hızlı seri üretim otomobili hâline getirdi.

Bugatti ayrıca aracın en yüksek hızı konusunda da doğru bir bilgi vermemiş gibi duruyor. Zira firmanın açıklamalarına göre aracın en yüksek hızı saatte 420 km/saat idi. Aracın gerçekteki en yüksek hızı ise saatte 459 km/saat oldu. Yine de bu hız, aracın temel alındığı Chiron coupe'den 35km/saat daha yavaş.

Sadece 99 adet üretilecek

Bugatti

Mistral modeli sadece 99 adet üretilecek. Bu rekortmen araç ise sadece 1 adet üretildi. Aracın rekor sürüşünde ise sürücü koltuğunda firmanın test pilotu Andy Wallece yer alıyordu. Wallace daha önce Le Mans yarışını da kazanmıştı. 

Bu özel model, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ve 16.4 Super Sport modellerinde gördüğümüz turuncu detaylara sahip. Ayrıca Chiron'un da kendi renkleri de siyah ve turuncu olarak belirlenmişti. Bu yeni aracın sahibinin koleksiyonunda üç farklı rekortmen araç daha bulunduğu belirtiliyor.
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Kaynak : https://www.motor1.com/news/740961/bugatti-mistral-fastest-open-top-car/
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