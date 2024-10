Bugatti'nin Kurucusu Ettore Bugatti'nin Filmi Geliyor

Enzo Ferrari ve Ferruccio Lamborghini'nin ardından Ettore Bugatti'nin de filmi geliyor.

Son yıllarda Avrupalı otomobil efsanelerinin hayat hikâyelerinin beyaz perdeye aktarıldığına sık sık şahit oluyoruz. İtalyan film yapımcısı Andrea Iervolino, 2022 yılındaki Lamborghini: The Man Behind The Legend ve 2023 yılındaki Ferrari filmlerinin ardından şimdi de Bugatti'nin kurucusu Ettore Bugatti'nin hayatını anlatan bir film için kolları sıvadı.

Bugatti filminin ismi ve vizyon tarihi gibi bilgiler henüz kesin değil, ayrıca yapımın kadrosu da daha netleşmemiş durumda. Filmin çekimlerine gelecek yıl İtalya ve Fransa'da başlanması bekleniyor. Yapımın dilinin İngilizce olacağı ve ABD'li oyuncuların yer alacağı belirtiliyor.

İtalyan efsaneleri beyaz perdeye taşınıyor

Andrea Iervolino, Lamborghini ve Ferrari filmlerinin başarılarından sonra bir diğer otomobil ikonunun hayatını da beyaz perdeye taşımaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Öte yandan Iervolino'nun tek projesi de bu değil. Yapımcı ayrıca Maserati kardeşlerin hikâyelerini de sinemada anlatmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Ettore Bugatti, 1881 yılında Milano'da doğdu ancak otomobil fabrikasını bugünkü Fransa topraklarında kurdu. İlk olarak De Dietrich adlı firmada otomotiv sektörüne giren Ettore Bugatti, 1909 yılında ise kendi soyadını taşıyan markayı kurdu. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçak üreten firma, daha sonra otomobil sektörüne geçti ve Grand Prix zaferleri kazanan, hızlı ve lüks araçlar üretmeye başladı. Firma bugün de dünyanın en prestijli otomobil üreticileri arasında gösteriliyor.