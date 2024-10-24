Fas'ta eğlenmek için sokağa çıkan iki Bugatti Chiron sahibi, büyük bir kazaya karıştılar. Araçlardan biri ağır hasar alırken yaralı veya can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Pek çok otomobil tutkunu için dünyanın en özel arabalarını üreten Bugatti, bu kez "kâbus" olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme ile haberlerimize konu oldu. Fas'ta eğlenmek için yola çıkan iki Bugatti sahibi, oldukça büyük bir kazaya karıştılar ve bu kaza, en azından sahipleri için kolay kolay unutulabilecek gibi görünmüyor.

Yaşanan olay, "The Unlucky Photographer" isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşılan video ile ortaya çıktı. Paylaşılan videoda, 3 Bugatti Chiron'un iki şeritli bir yolda araçları sollayarak eğlendikleri görülüyor. Ancak bir anlık dalgınlık, iki Chiron'un birbirine girmesine yol açtı. Üstelik kazaya karışan bir kamyon da devrildi.

Olay yerinde çekilen bir fotoğraf:

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz üzere kazaya karışan Chiron'lardan bir tanesi, ön kısımdan ağır hasar almış durumda. Diğer aracın durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgi yok. Faslı haber kaynakları, yaralı durumuna ilişkin bir şey söylemediler.

Bugatti Chiron, milyonlarca dolarlık bir otomobil. Hâl böyle olunca yaşanan trafik kazasının maliyeti de oldukça yüksek olacaktır. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri yaşanan trafik kazasına ilişkin görüntülerle yalnız bırakalım.