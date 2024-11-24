Lüks otomobil markaları son yıllarda gayrimenkul sektörüyle ilgilenir oldular. Bu içerikte Bugatti’nin lüks gökdelen projesi Bugatti Tower’dan bahsediyoruz.

İnşasına 2023 yılında başlanan Bugatti Tower, lüks yaşamın yeni simgesi Dubai'nin kalbinde yükselen simgesi olmaya hazırlanıyor.

Bugatti’nin otomotiv sektöründeki zarafeti ve mühendislik harikalarını mimariye taşıyan bu gökdelen projesinin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Bugatti Tower’ın tam 42 katlı olması planlanıyor.

Toplamda 182 lüks konut birimini barındırması planlanan bu gökdelende her dairenin benzersiz tasarımlara sahip olacağı ifade ediliyor.

Projenin toplam maliyeti hakkında resmî bir açıklama yapılmadığı, ancak kullanılan malzemelerin kalitesi ve sunulan olanaklar göz önüne alındığında projenin oldukça yüksek bir bütçeyle hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

Bugatti Tower’ın, ileri düzey mühendislik çözümleri ve yenilikçi teknolojilerle donatıldığına da dikkat çekiliyor.

Özellikle, belirli lüks dairelerde daire içine aracın park edilmesini sağlayan iki özel asansör sistemi bu gökdelenin en dikkat çekici yanlarından.

Ek olarak iç mekanlarda kullanılan akıllı ev sistemlerinin de sakinlerin aydınlatma, ısıtma ve güvenlik gibi unsurları mobil cihazları üzerinden kontrol etmelerine imkân tanıyacağı belirtiliyor.

Ayrıca, binanın yapısal mühendisliğinin Dubai'nin zorlu iklim koşullarına ve olası sismik aktivitelerine karşı dayanıklılık gösterecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Yüksek kaliteli malzemeler ve ileri inşaat tekniklerinin kullanıldığı belirtilen bu binada hem güvenliğin hem de uzun ömürlülüğün sağlanması amaçlanmış.

Tasarım açısındansa binanın, Bugatti'nin ikonik otomobil tasarımlarından ilham aldığı belirtiliyor.

Binanın dış cephesinin, aerodinamik ve akıcı hatlara sahip olarak Bugatti'nin ikonik otomobil tasarımını yansıtması amaçlanmış.

Bu sayede Bugatti, sakinlerine markanın prestijiyle bezenmiş üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Özetle, Bugatti Tower lüks yaşamı teknoloji ve mühendislikle harmanlayarak her detayında kalite ve zarafeti barındırmayı başarmış bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

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