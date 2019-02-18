Bumblebee Filmiyle Transformers Serisi Resmen Yenilendi

Michael Bay’in patlamalar ve fan servisleri arasında robotları dövüştürdüğü film serisinin resmen sona erdiği ve Bumblebee filmiyle birlikte yeni serinin başladığı açıklandı.

Transformers, Japonya’dan alınan oyuncakların Amerika’ya satılması için Hasbro tarafından ortaya çıkartılmış bir marka. Döneminin neredeyse bütün oyuncak serileri gibi çizgi filmlerle tanıtılan bu oyuncak serisi, zamanla fenomen haline geldi.

Hasbro, New York Oyuncak Fuarı 2019’da yaptığı açıklamada, filmin “yeni bir hikaye anlatım evreni” olduğunu söyledi.

Film 2018 yılının Aralık ayında vizyona girmişti. Her ne kadar filmin tanıtımlarında Bumblebee’nin Michael Bay’in serisine ait bir yan film/geçmiş filmi olduğu söylense de serinin hayranları arasında Bumblee’nin aslında seriyi yeniden başlatacak bir film olduğu söyleniyordu. Sonuç itibarı ile serinin hayranları haklı çıktı.

Filmin yapımcısı olan Lorenzo Di Bonaventura, bu yıl yaptığı açıklamalarda yeni filmler geleceğini belirtmişti. Bumblebee’nin başarısı, yeni serinin de yolunu açmış oldu.

Bonaventura, amaçları arasında filme yeni aileler katmak olduğunu açıklamıştı. Yapımcı, görevleri arasında seriyi terk eden ya da seriyle hiç tanışmamış insanları da seriye çekmek olduğunu ve bunda da başarılı olduklarını belirtti. Bonaventura, amaçlarını ana hayran kitlesini mutlu edecek bir film çekmek ancak yeni kitleleri de seriye kazandırmak olarak açıklıyor.

Bumblebee toplamda 458 milyon doların üstünde bir kazanç elde ederken eleştirmenlerden de olumlu yorumlar aldı. Rotten Tomatoes’da puanı %93 olan film, tüm seride “çürük” olmayan tek film durumunda.

Serinin geleceği hakkında çok fazla bilgi olmasa da Bonaventura bir Optimus Prime filmi yapmayı istiyor.

Bumblebee filmi 19 Mart’ta dijital olarak satışa sunulacak. Ardından da 2 Nisan’da 4K Ultra HD, Blu-ray ve DVD satışları gelecek.