Burger King’in TikTok’ta Yaptığı, Kıvrak Bir Zekânın Ürünü Olduğu Belli Olan Ödüllü Pazarlama Kampanyası

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Büyük markaların, zekice tasarladığı pazarlama hamleleri onları başarıya götüren en önemli faktörlerden biri. Bu içerikte, Burger King’in yaptığı ve kıvrak bir zekânın ürünü olduğu belli olan kampanyadan bahsedeceğiz.

Burger King gibi büyük markaların başarısında rol oynayan en önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki pazarlama alanındaki yetkinlikleri. Öyle ki, pazarlama dediğimiz olgu yalnızca bir ürün satmanın ötesine geçerek, kitleleri peşinden sürükleme gücüne sahip.

“Kitleleri peşinden sürüklemek.” derken abarttığımızı sanıyorsanız Burger King’in viral olan kampanyasını anlatmaya başlayalım.

Burger King’in Fransa’da başlattığı bu yaratıcı kampanya, aslında oldukça basit bir fikre dayanıyordu.

Burger King kullanıcı sözleşmesi

Burger King, web sitesindeki uzun ve sıkıcı kullanım koşulları bölümüne gizli bir madde ekledi.

Bu maddede, Burger King’in TikTok’ta takip ettiği herkesin ücretsiz bir Whopper kazanacağı yazıyordu.

Tabii ilk başta bunu kimse fark etmedi. Ancak kısa bir süre sonra bu madde birçok kişi tarafından fark edilecek ve viral bir pazarlama kampanyasına dönüşecekti.

Bu madde, Burger King’in TikTok’ta yalnızca Masdak isimli bir TikTok fenomenini takip etmesiyle duyuldu!

Masdak, üç milyona yakın takipçisi olan ve ticari sözleşmelerdeki boşlukları bulma konusunda uzman olarak bilinen ve bu konuda içerik üreten bir fenomendi.

Masdak’ın bu konu üzerine yaptığı içerik ile takipçi kitlesi bu gizli anlaşmayı fark etti ve olaylar hızla gelişmeye başladı.

Peki sonra ne oldu? TikTok kullanıcıları Burger King’in onları takip etmesi için âdeta yarışa girdi!

Burger King Masdak kampanyası

Kampanyanın Fransız TikTok kullanıcıları arasında hızla yayılması, kullanıcıların Burger King’in ilgisini çekmek için çılgınca şeyler yapmaya başlamasına sebep oldu.

Kullanıcılar TikTok üzerinde, Burger King dövmesi yaptırmaktan tutun da markanın logosunu yeniden tasarlamaya, hatta bir Burger King şubesinde konser vermeye kadar uzanan birçok yaratıcı yola başvurarak markanın dikkatini çekmeye çalıştı.

2023 yılının haziran ve temmuz ayları boyunca devam eden bu kampanya büyük bir başarıya ulaştı.

Bu zekice planlanan kampanya, sonucunda Burger King TikTok'ta 22 milyondan fazla görüntüleme, 3.2 milyon beğeni ve 83.000 yorum almayı başardı.

Ayrıca, bu kampanya Burger King’e 104.000’den fazla yeni takipçi kazandırdı.

Ek olarak, kampanya o kadar başarılı oldu ki, bizim de yaptığımız gibi sayısız içeriğe konu oldu ve hatta bir ödül bile aldı!

Özetle Burger King’in bu kampanyası, pazarlama kampanyalarının sadece büyük bütçelerle değil, zekice planlanan yaratıcı fikirlerle de başarıya ulaşılabileceğini kanıtladı.

Kaynak: Contagious

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Kaynak : Burger King TikTok Gizli Whopper Kampanyası
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