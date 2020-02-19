Burger King'den İştah Kapatan Doğal Whopper Reklamı

Burger King’in “doğal olduğunu” iddia ettiği yeni reklamı, insanların iştahını kaçırıyor. Bu reklamda bir Whopper hamburgerin yosunlu, süngersi bir artığa dönüşmesi gösteriliyor.

Reklamcılığın kendine has bazı temel ilkeleri vardır. Örneğin genel kabul gören bir fikir olarak iyi reklam kötü malı daha çabuk batırır. Burger King de rakibi McDonalds’a gönderme yapmak isterken bir başka ilkeyi yerle bir ediyor: Müşteriyi üründen iğrendirmemeyi.

Hazır gıda sektörünün en büyük rakiplerinden olan büyüklerimizin her zaman söylediği “İçine ne koydukları belli değil” sözünün en büyük örneği olarak da McDonalds’ın hamburgeri gösteriliyor. İddiaya göre bir McDonalds hamburgerinde o kadar çok katkı maddesi var ki hamburger 10 yıl boyunca bozulmuyor.

Kaş yapayım derken göz çıkarmak

Burger King, artık koruyucu içermeyen malzemeler kullanmaya karar verdi. Böylece genel olarak sektörün üzerindeki olumsuz imajı aşmayı amaçlarken bir yandan da en büyük rakibi McDonalds’tan daha güvenilir bir imaj elde etmeye çalışıyor.

Bu değişikliği duyurmak isteyen fast food devi, yeni reklam filminde bir hamburgerinin yenmemesi durumunda olacakları göstermek istedi. Bu da bizi özetle hamburgerlerin, kusma hissinin ve “Bu reklamı yayınlamadan önce kontrol eden kimse yok mu?” sorusunun kesişimine getirmiş oldu.

Yosun tutan Whopper

Reklam filminin başlangıcında taze bir Whopper hamburger hazırlanıyor. Hamburger, ilk haliyle fotoğraflanacakmış gibi özenle yapılırken oldukça iştah açıcı gözüküyor. Sonrasında ise olanlar oluyor.

Daha sonra ise gün içerisinde hamburgerde yaşanan bozulma göze çarpıyor. Marullar kendini salarken ekmekler sönüyor. Ekmek küflenirken köfte de yosun tutuyor. 34 gün sonunda ise Whopper, hamburgerden çok renkli kayalarla bezeli atmosfersiz bir gezegene benziyor.

Bu görüntünün ardından ise ekran kararıyor ve ekranda “Yapay Koruyucu İçermemenin Güzelliği” ibaresi beliriyor. Burger King’in reklamı, eve firmadan yemek söyleyecekseniz tekrar gözden geçirmeye neden oluyor. Reklamı aşağıda izleyebilirsiniz.