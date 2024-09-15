McDonald’s ve Burger King’in Birbirlerine Gönderme Yaptığı, Kıvrak Zekâların Ürünü Olduğu Belli Olan Bu Reklamları Görünce Sorumlu Ajansı Tebrik Etmek İsteyeceksiniz!

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Reklamcılık dünyası, bazen markalar arasındaki tatlı atışmalarla daha da renkli hâle geliyor. Bu içerikteyse, iki fast-food devi McDonald’s ve Burger King’in birbirlerine gönderme yaptığı reklamları derleyeceğiz.

Dev markalar arasındaki reklam savaşlarından bahsedince akla gelecek ilk örneklerden biri, şüphesiz McDonald’s ve Burger King arasındaki olacaktır.

İki fast-food devinin birbirlerine gönderme yaparak hazırladığı yaratıcı reklamlar, sadece tüketicilerin ilgisini çekmekle kalmayarak, aynı zamanda rekabetin sınırlarını zorlayan cesur yapılarıyla da beğenileri toplamayı başarmış reklamlar arasında yer alıyor.

Yapay zekâ furyasına katılan fast-food devlerinin tatlı atışmasıyla başlayalım.

McDonald’s ve Burger King ChatGPT reklamı

Burger King'in McDonald's'ın "en ikonik burger" iddiasına meydan okumak amacıyla yapay zekâyı kullanmasının ardından Subway de kendi ChatGPT yorumunu göstererek akıma katılması sonucunda ortaya böyle bir tatlı atışma çıkmıştı.

2016 yılında Burger King'in restoranını McDonald’s hayaleti gibi giydirerek rakibine ufak bir taş atmıştı.

McDonalds'ın Burger King'in şube sayısına gönderme yaptığı o reklam:

Bu reklama Burger King'in cevabı da gecikmemişti tabii!

En başarılı reklamlar arasında yerini almaya aday bir reklam.

En iyisini sona sakladık. Burger King'in "It" filminin sonuna eklediği kısa filmle McDonalds'a yaptığı gönderme kıvrak bir zekânın ürünü olsa gerek!

Sizin en beğendiniz hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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