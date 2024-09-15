Dev markalar arasındaki reklam savaşlarından bahsedince akla gelecek ilk örneklerden biri, şüphesiz McDonald’s ve Burger King arasındaki olacaktır.
İki fast-food devinin birbirlerine gönderme yaparak hazırladığı yaratıcı reklamlar, sadece tüketicilerin ilgisini çekmekle kalmayarak, aynı zamanda rekabetin sınırlarını zorlayan cesur yapılarıyla da beğenileri toplamayı başarmış reklamlar arasında yer alıyor.
Yapay zekâ furyasına katılan fast-food devlerinin tatlı atışmasıyla başlayalım.
Burger King'in McDonald's'ın "en ikonik burger" iddiasına meydan okumak amacıyla yapay zekâyı kullanmasının ardından Subway de kendi ChatGPT yorumunu göstererek akıma katılması sonucunda ortaya böyle bir tatlı atışma çıkmıştı.
2016 yılında Burger King'in restoranını McDonald’s hayaleti gibi giydirerek rakibine ufak bir taş atmıştı.
McDonalds'ın Burger King'in şube sayısına gönderme yaptığı o reklam:
Bu reklama Burger King'in cevabı da gecikmemişti tabii!
En başarılı reklamlar arasında yerini almaya aday bir reklam.
En iyisini sona sakladık. Burger King'in "It" filminin sonuna eklediği kısa filmle McDonalds'a yaptığı gönderme kıvrak bir zekânın ürünü olsa gerek!
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