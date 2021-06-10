Büyük İnternet Ağı Kesintisine Tek Bir Kullanıcı Neden Olmuş

Geçtiğimiz salı günü dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen internet erişim sorununa tek bir kullanıcının neden olduğu açıklandı. Almış olduğu bulut bilişim hizmetindeki ayarlarını değiştiren kullanıcı, servisin uykudaki bir hatasını tetikledi ve internet ağının yüzde 85'ini etkileyen bir kesinti yaşandı.

8 Haziran günü; Twitch, Reddit, Amazon, Hulu, Spotify, Financial Times, CNN, BBC ve New York Times gibi dünya çapında milyonlarca ziyaretçiye hizmet veren pek çok web site geçici olarak hizmet dışı kaldı. Bu küresel internet 'kazasına' neyin sebep olduğunun detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Söz konusu erişim sorununa, bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı olan Fastly'deki kısa sürede çözüme kavuşturulan bir sorun neden oldu. Yine de bu hata Boston'dan Bogota'ya, Tokyo'dan Toronto'ya kadar internet ağının yüzde 85'ini etkiledi. Berlin ve Pekin gibi bazı şehirler ise sorundan hiç etkilenmedi.

Fastly, yaşanan sorunu bir saat gibi bir süre içinde çözüme kavuşturup yaşananlardan dolayı özür dilerken sorunun kaynağı ile ilgili fazlasıyla şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Fastly'ye göre söz konusu küresel internet kazası, tek bir müşterisinin ayarlarını değiştirmesinden kaynaklanmış. Söz konusu müşterinin ayarlarını değiştirmesi, Mayıs 2021'de yayınlanan bir yazılım güncellemesindeki hatayı tetiklemiş ve sonrasında olanları zaten biliyorsunuz.

Hiç şüphesiz büyük internet kesintisi, Fastly ofisinde fazlasıyla stresli bir gün yaşanmasına neden oldu. Ancak ilginçtir ki Fastly hisseleri, söz konusu kesintinin ardından yüzde 11 değer kazandı. Bu konuda pek çok tahmin bulunsa da bu yükselişe en büyük gerekçe olarak şirketin sorunu kısa sürede çözebilmiş olması gösteriliyor. Ayrıca kesinti, Fastly'nin sunmuş olduğu hizmetlerin internetin işleyişi açısından ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oldu.