Buzdolabınızın ömrünün uzun olması için yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler var. Birazdan bahsedeceğimiz bu faktörlere dikkat ederek kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

Evlerin olmazsa olmaz beyaz eşyalarından buzdolaplarının, markadan markaya ve modelden modele fiyatı değişse de pahalı ürünler olduğunu inkâr edemeyiz.

Bu yüzden elimizdeki buzdolabını, kullanabildiğimiz en uzun sürede kullanmamız önemli. İşte buzdolabınızın ömrünü uzatacak tavsiyeler…

Buzdolabınızın kapağını düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

Buzdolabının kapağının kauçuk contasında uzun süre kalan pislikler, yiyecek artıkları, yapışmış maddeler; kapağa zarar verebilir. Bu da soğuk havanın dışarı sızmasına sebep olur. Kısacası buzdolabınızı uzun süre kullanmak için kapısını sık sık silmeniz önemli.

Bobinleri temizlemeyi atlamamalısınız.

Özellikle evde hayvan varsa yılda iki defa bobinleri temizlemeniz gerek. Evde hayvan olmasa dahi yılda bir kere mutlaka temizlenmeli çünkü bobinlerdeki kirler, buzdolabının ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmasını engelleyebilir. Sonucunda hem buzdolabı daha fazla enerji harcar hem de ömrü kısalır.

Sıcak yiyecekleri hemen buzdolabına koymamalısınız.

Cam raflara hala çok sıcakken yiyecek koyarsanız, raflar kırılabilir. Sıcak yiyecekler buzdolabınızın içindeki sıcaklığı da artırabilir. Bu, sıcaklığı düşürmek için daha uzun süre çalışması gerektiğinden kompresöre yük bindirebilir.

Kapağı uzun süre açık tutmamalısınız.

Buzdolabı kapağı açıldığında, cihaz, ideal sıcaklığını kaybeder ve bunu tekrar eski hâline getirmek için ekstra enerji harcar. Bu nedenle buzdolabınızın kapısını uzun süre açık tutmamaya özen göstermelisiniz.

Çok doldurmamalısınız.

Toplu market alışverişinden döndüğümüzde buzdolabımızın içinde âdeta tetris oynuyoruz ancak bu, özellikle eski buzdolaplarında fan kanatlarının kapanmasına sebep olabilir, parçaların arasındaki uyumu bozabilir.

Garip sesleri görmezden gelmemelisiniz.

Buzdolabınızın normalden daha gürültülü çalıştığını, her zamankinden tuhaf sesler çıkardığını fark ederseniz servis çağırmaktan geri durmamalısınız. Ortaya çıkacak maliyet için yaptığınız bu kaçınma, ilerde çok daha büyük maddi zarara yol açabilir.

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