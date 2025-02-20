Bulaşık makinelerimize iyi bakmadığımız takdirde bizi yarı yolda bırakabilir. Bunun yaşanmaması için yapmamanız gerekenleri bir bir anlatıyoruz.

Bulaşık makineleri, evde en büyük yardımcılarımızdan. O yüzden onlara iyi bakmamız önemli. Hele bir de makinelerin güncel fiyatlarını düşününce...

Ortalama bir bulaşık makinesinin ömrü 8 ila 14 yıl arasında değişiyor. Bu ömrü maksimum verimle kullanabilmemiz için ise kaçınmamız gereken bazı şeyler var.

Çalışırken kapağını açmamalıyız.

Bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirdiniz ve başlattınız. Bir de baktınız ki salonda bardak kalmış. Birçoğumuz, makinenin kapağını şak diye açıp bardağı koyup kapatıyoruz.

Ancak bu hem kapak anahtarlarına hem de diğer elektrikli bileşenlere zarar veriyor. Bunun yerine o bardağı birkaç saniyede elimizde yıkasak ölmeyiz...

Zorlayıcı hareketler yapmamalıyız.

Bulaşık makinesi eğer sorunsuzsa, kapağını kapatırken ekstra güç uygulamaya gerek yok. Ancak zor kapanıyorsa ve ekstra güç uygulamak gerekiyorsa muhtemelen rafları veya kapağı engelleyen bir şey vardır.

Bunun için kapağı zorlamaktan ziyade önce problemin ne olduğunu anlayıp çözmek gerekiyor. Aksi takdirde menteşelere ve makineye zarar verebilirsiniz.

Normalden farklı sesler çıkarıyorsa görmezden gelmemeliyiz.

Çamaşır makineniz her zamankinden farklı sesler çıkarmaya başladıysa, "Bir şey olmaz ya..." demek yerine bir servis çağırmak çok önemli. Görmezden geldiğiniz sürece problem büyüyecek ve zamanla daha büyük sorunlara yol açacak.

Tıka basa doldurmamalıyız.

Tüm bulaşıkları tek seferde makineye yığıp tıka basa doldurmak hepimize cazip geliyor ancak bu da makinenin ömrünü kısaltan faktörlerden. Aşırı yükleme yapıldığında makine, daha fazla çalışmaya zorlanıyor ve verimli çalışamıyor.

Belirli aralıklarla temizlemeyi ihmal etmemeliyiz.

Bulaşık makinesinin içini ve filtresini düzenli olarak temizlemek, sirke veya bulaşık makinesi temizleyicisi ile aylık bir temizlik programında çalıştırmak gerek. Bu basit işlemler, bulaşık makinesinin daha uzun yıllar boyunca çalışması için gerekli.

Eğer bu düzenli temizliği ihmal ederseniz tahliye ve püskürtme uçlarında pislik birikmesi çok olası.

Fazla deterjan kullanmamalıyız.

Daha temiz olsun diye daha fazla deterjan eklemeye çalışmak iyi bir fikir değil. Bunun yerine makineye fazla yükleme yapmamak ve çok pis bulaşıkları önce bir peçete veya fırçayla sıyırmak gerek. Aksi takdirde makinenin tahliye ve püskürtme uçlarında deterjan tortusu birikebilir.

Çok az bulaşıkla çalıştırmamalıyız.

Evet, bulaşık makinelerini fazla doldurmamalısınız ancak çok az bulaşıkla da çalıştırmamalısınız. Bu, sadece su ve elektrik tasarrufu sağlamayacak; aynı zamanda daha az kullanımla beraber makinenin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

Hortumları değiştirmeyi unutmamalıyız.

Kireç birikimini önlemek için, bulaşık makinesi hortumlarının beş yılda bir değiştirilmesi gerek. Hortumları kendiniz değiştiremiyorsanız bir usta çağırarak hemen halledebilirsiniz.

Akım koruyu prizleri tercih etmeliyiz.

Olası bir fırtına veya yıldırım durumunda ilk etkilenen eşyalar, evdeki elektronik cihazlar oluyor. Bunun için bulaşık makinesini akım koruyucu priz alıp ona takmak önemli.

Fazla kirli bulaşıkları koymamalıyız.

Tabii ki bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirirken tamamen temizleyip koymak doğru değil ancak bütün kir üstünde tabaka hâlindeyken de yerleştirmemek gerek. Önce bulaşıkların biraz kabasını alıp öyle koyabilirsiniz. Bunu yapmadığınızda kalıntılar, sistemin iç kısmında birikebilir.

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