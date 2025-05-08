Sadece Türkiye pazarı için özel olarak üretilen yeni BYD SEAL Design, %10'luk ÖTV dilimiyle iddialı bir fiyat etiketine sahip.

BYD, Türkiye pazarına özel ürettiği yeni modeli SEAL Design'i tanıttı. Yalnızca Türkiye pazarına özel olarak üretilen SEAL Design, Mayıs ayı ortasında BYD showroom’larında satışa çıkacak. Lansman dönemine özel açıklanan 1.850.000 TL’lik fiyat etiketiyle de segmentinde rekabeti kızıştırması bekleniyor.

BYD'nin D segmentindeki %100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL Design, Türkiye pazarı için özel olarak üretilen 160kW’lık yeni güç ünitesi ile geliyor ve bu sayede %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Bu da aracın rakiplerine kıyasla makul bir fiyat etiketine sahip olmasını sağlıyor.

1.850.000 TL fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışta

SEAL Design, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.9 saniyede ulaşabiliyor. Tek motorlu ve arkadan itişli olan bu versiyon, 61,4 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 460 kilometre menzil sunuyor. Batarya %30’dan %80’e yalnızca 26 dakikada hızlı şarjla dolabiliyor.

Teknoloji donanımı açısından da oldukça iddialı olan modelde, elektrikli dönebilen 15.6 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, panoramik kamera, ısıtmalı deri direksiyon, havalandırmalı elektrikli ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Yazılım güncellemelerini OTA teknolojisiyle uzaktan alabilen model bu sayede sürekli güncel kalacak. Güvenlik konusunda ise Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SEAL Design; otonom acil fren, çapraz trafik uyarıları, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor.

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