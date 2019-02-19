Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Galaxy S Telefonları

Samsung’un UNPACKED etkinliğine geri sayım hızla ve heyecanla devam ediyor. Webtekno ekibi olarak, ailenin yeni üyesi gelmeden, diğer Galaxy S amiral gemilerini inceledik.

Akıllı telefonlar çok kısa bir süre içerisinde büyük gelişimler yaşadı. Donanımsal yeniliklerin yanı sıra yazılımsal yeniliklerin de bizlerle buluştuğu bu süreç, Samsung Galaxy cephesinden bakıldığı zaman 10 seneyi bile doldurmamış, kısa bir süre olarak karşımıza çıkıyor.

20 Şubat’ta gerçekleşecek UNPACKED etkinliğindeki tüm gelişmeleri sizinle paylaşıyor olacağız, ancak Galaxy S10 ailesiyle tanışmadan önce Galaxy S serisinin gelişimini tekrar hatırlatmak istedik. Gelin lansmandan önce Galaxy S serisinin geçmişine göz atalım.

Not: Samsung'un 9. yılını dolduran Galaxy S serisini derlediğimiz bu içerikte, serisinin amiral gemisi sıfatına uyan ana markalarını derledik. Bu nedenle Mini ve Active gibi alt kategoriler listede yer almıyorlar.

Galaxy S (2010)

Bu efsaneyi başlatan ilk Galaxy S, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtıldı. 2010 yılında İspanya’da ortaya çıkan telefon, daha öncekilerden çok daha farklı ve yenilikçiydi.

4 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip olan Galaxy S, 1 GHz’lik bir işlemci ve flaşsız 5 MP değerinde bir arka kamerayı bünyesinde barındırıyordu. Android 2.1 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın 512 MB değerinde bir RAM’i vardı ve o zamanlar için “devasa” diyebileceğimiz 1.500 mAh’lik bir batarya ile çalışıyordu.

Özellikler:

1,0 GHz Cortex-A8

4,3 inç ekran

512 MB RAM

5 MP arka kamera

VGA ön kamera

1.500 mAh batarya

Galaxy S2 (2011)

Galaxy S2’nin küresel versiyonu çok daha modern görünümlü bir cihaz olarak kullanıcılarıyla buluştu. Ekran boyutunu 4,3 inç değerine çıkaran cihaz, 1,2 GHz’lik bir işlemcinin yanı sıra 8 MP değerinde bir arka kameraya sahipti. Ön panelde 2 MP’lik bir ön kameraya sahip olan telefonun bataryası ise 1,650 mAh değerindeydi.

Özellikler:

2x1,2 GHz Cortex-A9

4,3 inç ekran

1 GB RAM

8 MP arka kamera

2 MP ön kamera

1.650 mAh batarya

Galaxy S3 (2012)

Gönüllerimize taht kurmuş olan telefon desek çok da yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Galaxy serisinin en başarılı telefonlarından olan S3 herkesi kendine bağladı. 4,8 inçlik Super AMOLED ekranıyla piyasaya çıkan cihaz Android’in 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümüyle geldi ancak 4.3 Jelly Bean’e kadar güncelleme aldı. Batarya konusunda yine kendini güçlendiren Samsung, 2.100 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındırdı.

Özellikler:

4x1,4 GHz Cortex-A9

4,8 inç ekran

1 GB RAM

8 MP arka kamera

1,9 MP ön kamera

2.100 mAh batarya

Galaxy S3 Mini (2013)

Galaxy S3’ün başarısından sonra düşük bütçeli kullanıcılarını da düşünen Samsung, daha düşük özellikli Mini cihazını piyasaya sürdü. Bir zamanlar neredeyse herkesin elinden bir kere geçmiş olan cihazı Galaxy S4 ve S5 Mini cihazları takip etti.

Özellikler:

2x1,0 GHz Cortex-A9

4,0 inç ekran

1 GB RAM

5 MP arka kamera

VGA ön kamera

1.500 mAh batarya

Galaxy S4 (2013)

Samsung Galaxy S4 piyasaya çıktığı zaman Samsung amacına ulaştı diyebiliriz. Cihazın plastik kasası o zamanki rakibi HTC’nin yanında oyuncak gibi kalmış olsa da içerisinde bulunan onlarca özellik sebebiyle cihaz, kullanıcıların gözdesi haline geldi. 5 inçlik Full HD Super AMOLED bir ekranla gelen cihaz 13 MP’lik bir arka kameranın yanı sıra 2 MP değerinde bir ön kameraya sahipti. Bunun yanı sıra 2.600 mAh’lik bir bataryayla gelen cihaz birçok yazılım özelliğine de sahipti.

Özellikler:

4x1,6 GHz Cortex-A15 ve 4x1,2 GHz Cortex-A7

5,0 inç ekran

2 GB RAM

13 MP arka kamera

2 MP ön kamera

2.600 mAh batarya

Galaxy S4 Zoom (2013)

Bir akıllı cihazın arkasına optik zum lensi koyunca ne olacağını merak eden Samsung, 2013 yılında bu merakını giderdi. Telefon büyük bir başarı olmasa da Samsung, yeni fikirlere her zaman açık olduğunu bu şekilde belirtmiş oldu. 16 MP bir kameraya sahip olan telefon aynı zamanda 10x optik zum yapabiliyordu.

Özellikler:

​ 2x1,5 GHz Cortex-A9

2x1,5 GHz Cortex-A9 4,3 inç ekran

1,5 GB RAM

16 MP arka kamera

1,9 MP ön kamera

2.330 mAh batarya

Galaxy S5 (2014)

Galaxy S4’ün yeni tasarımıyla karşılaştırıldığında S5 tasarım konusunda büyük bir değişikliğe gitmemişti. Tabii ki bunun sebepleri de telefon ortaya çıkınca anlaşıldı. Samsung, tasarıma harcayacağı zamanı telefonu geliştirmeye harcamıştı ve S5 ile yenilikçi özellikler gün yüzüne çıkmıştı. Parmak izi okuyucusu ve kalp ritmi monitörü gibi özelliklerin bizlerle buluştuğu telefondaki en güzel özellik ise telefonun suya dayanıklı oluşuydu.

Özellikler:

4x2,5 GHz Krait 400

5,1 inç ekran

2 GB RAM

16 MP arka kamera

2 MP ön kamera

2.800 mAh batarya

Galaxy S6 ve S6 Edge (2015)

Samsung’un malzeme seçimi ve tasarımı konusundaki eleştiriler artmaya başlayınca Samsung buna son vermek istedi ve verdi. Tamamen metalden oluşan kasasında tasarım konusunda yeni bir akım başlatan Samsung, Edge cihazının iki kenarını da kıvrımlı yaparak neler yapabileceğini ortaya koydu. Tüm bunların yanı sıra sekiz çekirdekli işlemci ve 16 megapiksel kamera gibi özelliklerle de hem tasarım hem de donanım konusunda hala lider olduğunu da açık bir şekilde belirtti.

Özellikler:

4x2., GHz Cortex-A57 ve 4x1,5 GHz Cortex-A53

5,1 inç ekran

3 GB RAM

16 MP arka kamera

5 MP ön kamera

2.550 mAh batarya (S6) / 2.600 mAh batarya (S6 Edge)

Galaxy S6 Edge+ (2015)

Dünyaya kıvrımlı telefonları tanıtmaya çalışan Samsung, 5,7 inçlik devasa ekranlı cihazlarını piyasaya sürdü. 1440x2560 piksellik bir ekranı destekleyen cihaz Super AMOLED teknolojisini kullanırken Gorilla Glass 4 ile korunuyordu. Cihazın aynı zamanda 4 GB RAM’in yanı sıra arkada 16 MP, öndeyse 5 MP kameraya sahip olduğunu söylemekte de yarar var.

Özellikler:

4x2,1 GHz Cortex-A57 ve 4x1,5 GHz Cortex-A53

5,7 inç ekran

4 GB RAM

16 MP arka kamera

5 MP ön kamera

3.000 mAh batarya

Galaxy S7 ve S7 Edge (2016)

Beklediği ilgiyi gören Samsung, serinin devamıyla talepleri karşılamaya devam etti. Samsung, kıvrımlı ekrana sahip telefonunda standart S7’den daha büyük bir ekran kullandı. Standart S7 5,1 inçlik bir ekranla gelirken kıvrımlı S7 Edge, bu ekran boyutunu 5,7 inçe çıkardı. İki telefonun da 2K çözünürlüklü ekranlara sahip olduklarını da söyleyebiliriz.

Özellikler:

4x2,3 GHz Mongoose ve 4x1,6 GHz Cortex-A53

5,1 inç ekran (S7) / 5,5 inç ekran (S7 Edge)

4 GB RAM

12 MP arka kamera

5 MP ön kamera

3.000 mAh batarya (S7) / 3.600 mAh batarya (S7 Edge)

Galaxy S8 ve S8+ (2017)

Samsung’un kendini ciddi anlamda geliştirdiği dönemde artık cihazlar “Edge” modeliyle gelmiyordu. Standart olarak kıvrımlı tasarımı seçen Samsung, daha geniş bir ekran ve neredeyse görünmeyen çerçevelerle tasarımını son derece güzel bir hale getirdi. Samsung S8 5,8 inçlik bir ekranla gelirken Plus modelinde bu değer 6,2 inçe yükseldi. Tüm bunların yanı sıra 8 MP değerinde bir ön, 12 MP değerinde bir arka kamera sayesinde de kullanıcıların tüm fotoğraf ihtiyaçlarını karşıladı.

Özellikler:

4x2,3 GHz ve 4x1,7 GHz

5,8 inç ekran (S8) / 6,2 inç ekran (S8+)

4 GB RAM

12 MP arka kamera

8 MP ön kamera

3.000 mAh batarya (S8) / 3.500 mAh batarya (S8+)

Galaxy S9 ve S9+ (2018)

Galaxy S9 mükemmel bir telefon olsa da S8’in ardından büyük bir gelişme olmadı. S8 ile benzer özellikleri taşıyan cihaz kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa da Samsung, S9+ modeliyle kendini kurtardı diyebiliriz. Çift kamerasıyla portre modunu kullanıcılarına sunan cihaz aynı zamanda büyük ve ince çerçeveli ekranıyla da kolay bir kullanım sağladı.

Özellikler:

4x2,7 GHz Mongoose M3 ve 4x1,8 GHz Cortex-A55

5,8 inç ekran (S9) / 6,2 inç ekran (S9+)

4 GB RAM (S9) / 6 GB RAM (S9+)

12 MP arka kamera

8 MP ön kamera

3.000 mAh batarya (S9) / 3.500 mAh batarya (S9+)

Yarın Tanıtılacak Galaxy S10 hakkındaki tüm beklentiler: