5G Nasıl Aktif Edilir? Adım Adım Anlatıyoruz

5G nasıl aktif edilir? 5G, Türkiye genelinde tam anlamıyla ticari kullanıma sunulmuş değil; ancak belirli bölgelerde operatörlerin gerçekleştirdiği sınırlı erişimler bulunuyor.

5G’yi kullanabilmek için ilk şart, cihazın bu teknolojiyi desteklemesi. 5G uyumlu bir akıllı telefona sahip olan kullanıcıların ayrıca operatörlerinin 5G hizmeti sunduğu bir bölgede bulunması gerekiyor. Gelin şimdi 5G nasıl aktif edilir sorusunu adım adım yanıtlayalım.

Adım #1: Telefonunun 5G desteklediğini kontrol et. Adım #2: Operatöründe 5G hizmetinin açılmış olması gerekiyor. Adım #3: Türk Telekom kullanıyorsan hattı ayrıca aktif etmen gerekebilir. Adım #4: Telefonda 5G ayarını aç. Adım #5: Android telefonda ağ türünü 5G’ye al.

Telefonunun 5G desteklediğini kontrol et.

Önce cihazının gerçekten 5G uyumlu olması gerekiyor. Operatörler, 5G’den yararlanmak için hem 5G destekli cihaz hem de uygun SIM gerektiğini belirtiyor. Türk Telekom ayrıca 4.5G ve 5G SIM kartlarla hizmetten yararlanılabildiğini söylüyor.

Operatöründe 5G hizmetinin açılmış olması gerekiyor.

Türkiye’de 5G geçişi kademeli ilerliyor. Turkcell’in 2025 sonundaki rehber içeriğinde Türkiye için 1 Nisan 2026 tarihi veriliyor; Türk Telekom da 1 Nisan’da başlayacak 5G dönemi öncesi bilgilendirme yapıyor. Yani 26 Mart 2026 itibarıyla her bölgede tam yaygın kullanım beklememek lazım.

Türk Telekom kullanıyorsan hattı ayrıca aktif etmen gerekebilir.

Türk Telekom’un resmi 5G sayfasına göre 5G servisini açmak için '5G' yazıp 5555’e SMS göndermek gerekiyor.

Telefonda 5G ayarını aç.

iPhone’da: Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri > 5G Otomatik ya da 5G Açık yolunu izle. Apple, 5G Otomatik seçeneğinin performans gerekmiyorsa LTE’ye dönerek pili koruyabildiğini söylüyor.

Android telefonda ağ türünü 5G’ye al.

Markaya göre menü değişebiliyor ama genelde yol şu şekilde oluyor: Ayarlar > Mobil Ağlar / Bağlantılar > Tercih edilen ağ türü / Şebeke modu > 5G. Vodafone Türkiye de 5G için cihaz desteğine ek olarak şebeke ayarlarından 5G’nin aktif edilmesi gerektiğini belirtiyor.