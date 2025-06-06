Black Myth: Wukong nihayet Xbox oyuncularıyla buluşuyor! PC ve PS5’te büyük beğeni toplayan ve "Yılın oyunu" ödülünün de sahibi olan aksiyon RPG oyununun Xbox sürümü 20 Ağustos 2025’te çıkış yapacak. 18 Haziran 2025’te başlayacak ön siparişlerde ise %20 indirim fırsatı sunulacak.

Aksiyon RPG türüne taze bir soluk getiren Black Myth: Wukong, Çin mitolojisinden esinlenen hikâyesi ve zorlu mücadeleleriyle PC ile PS5 platformlarında büyük beğeni topladı. Microsoft konsollarında bulunmayan bu oyun, nihayet 20 Ağustos 2025 tarihinde Xbox Series X|S’e özel sürümüyle oyuncularla buluşacak. Xbox oyuncuları, Maymun Kral’ın destansı yolculuğunu kendi konsollarında deneyimleme fırsatı bulacak.

Geliştirici Game Science, Sony ile herhangi bir özel anlaşma olmadığını ve Xbox Series S’te yaşanan optimizasyon sürecinin gecikmeye neden olduğunu belirtti. Ancak resmi kaynaklardan gelen tarih, Xbox kullanıcılarının da Black Myth: Wukong dünyasına adım atacağı günü netleştirdi.

Black Myth: Wukong ön sipariş tarihi ve indirim fırsatı açıklandı

Black Myth: Wukong Xbox sürümü için ön siparişler 18 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Xbox Store’da oyunu ön siparişe ekleyen herkese %20 indirim uygulanacak. Bu indirim, PlayStation Store, Steam ve Epic Games Store’da da geçerli olacak; böylece farklı platformlardaki oyuncular da avantajlı fiyatlardan faydalanabilecek.

Ön sipariş aşamasında, Xbox kullanıcıları oyunun dijital sürümüne erken erişim hakkı kazanacak. Ayrıca oyunun kutulu versiyonunu tercih edenler, süreli stoklarla sınırlı Collector’s Edition paketini mağazalardan ön siparişle temin edebilecek. Tüm bu fırsatları kaçırmamak için Black Myth: Wukong’u Xbox Store’daki mağaza sayfasının sağ üst köşesindeki “İstek Listesine Ekle” butonuna tıklayarak takipte kalabilirsiniz.