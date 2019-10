Call of Duty Mobile'dan Gun Game Modu Severleri Üzecek Haber

Kısa bir süre önce çıkan Call of Duty: Mobile'a Gun Game adında yeni bir mod eklenmişti. Oyuncular multiplayer kısmında bu oyun moduna kısıtlı bir süre boyunca ulaşabiliyor olacak. Daha sonrasında ise bu mod kaldırılacak.

Call of Duty: Mobile, Activision firmasının yüksek başarı sağladığı oyunlardan biri olmayı kısa bir sürede başardı. Geliştirici şirket, oyun çıkalı kısa bir süre olmasına rağmen yüksek indirme rakamları elde etmeyi başardı. Call of Duty: Mobile, şimdiden bu zamana kadarki en büyük mobil oyunlara kafa tutabilecek seviyede bir indirme sayısını elde etti.

Call of Duty serisinin hayranları için Call of Duty havasını ve dinamiklerini mobil platformlara taşıyan önemli bir oyun olmayı başaran Call of Duty: Mobile, emülator yardımıyla tıpkı PUBG Mobile gibi bilgisayar üzerinden de oynanabiliyor. Birkaç gün önce ise kısıtlı bir süre için oyuna yeni bir mod eklendi.

Mod neler içeriyor?

Oyun modu multiplayer listelerine kısıtlı bir süreliğine eklendi. Bugünden itibaren yaklaşık 27 gün sonra ise mod kaldırılacak. Gun Game adını verdikleri bu moda erişebilmek için 8. seviye olmanız gerekiyor. Call of Duty oyunlarına aşinaysanız bu modun ne olduğuna dair bir fikriniz vardır. Bilmeyenler için, Gun Game moduna girdiğiniz zaman bir silah ile oyuna başlıyorsunuz. Birini öldürdüğünüzde ise başka bir silaha geçiş yapıyorsunuz. 20 farklı silahla adam öldürmeyi başardığınızda ise elinizde sadece bıçağınız kalıyor. Son aşamaya geldiğinizde bıçakla adam öldürmeyi başarırsanız oyunu kazanıyorsunuz. Eğer elinizde silah varken bıçak yiyecek olursanız doğduğunuzda bir önceki silahınıza geçiş yapıyorsunuz.

Call of Duty: Mobile şu anda tüm mobil uyumlu platformlarda kullanılıyor. Activision'ın gelen yoğun istek üzerine bir kontrolcü desteği için çalışmalar yapması şu anda oyuncular tarafında beklenen bir özellik. Bu destek hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.