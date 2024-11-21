Cambridge, 2024 için "Yılın Kelimesi"ni açıkladı. Sözlük, bu yıl pozitif düşünme odaklı bir kelime olan "manifest"i seçti.

Dünyanın önde gelen sözlükleri, her yıl o yıla damga vurmuş kelimeler arasında “yılın kelimesi”ni seçiyordu. 2024’ün sonuna yaklaşmışken bu yılın kelimeleri de gelmeye başladı. Cambridge, bu yılın kelimesini açıkladı.

Cambridge Sözlüğü tarafından seçilen kelime son yıllarda sık sık duyduğumuz, pozitif düşünme odaklı “manifest” oldu.

Peki ne demek bu manifest?

“Manifest”, aslında Türkçe’de de son zamanlarda sık sık kullanılan bir kelime. Ne olduğunu soracak olursanız gerçek olmasını istediğiniz bir şeyi sürekli düşünerek gerçeğe dönüştürmeye çalışmak diyebiliriz. Yani bir şeye ne kadar çok inanırsanız onun gerçekleşme ihtimalinin daha fazla olacağı inanışı da denebilir. İşte bunun için “manifest” fiili kullanıyor. Dilimizde “manifest etmek” olarak kullanan insan sayısı da bir hayli fazla.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa’dan efsane atlet Simon Biles’a kadar birçok ünlü isim, manifest etme eyleminin hayatlarında çok işe yaradığını, onlara cesaret verdiğini ve başarılı olmalarına yardımcı olduklarını söylüyor.

Bu kelime birkaç yıldır sık sık söylense de 2024’te sosyal medya başta olmak üzere tüm dünyaya yayıldı. Çok yaygın kullanılması, pozitif düşünme odaklı olması ve insanların işine yaraması da yılın kelimesi seçilmesini sağladı. Cambridge, kelimenin sitesinde 130 binden fazla kez görüntülendiğini ve en çok görüntülenenler arasına girmeyi başardığını söylüyor.

Geçen yıl hangi kelime seçilmişti?