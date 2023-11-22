Cambridge Sözlüğü'nün seçtiği yılın kelimesi, "halüsinasyon görmek" anlamına gelen "hallucinate" oldu. Bu seçimin nedeni ise yapay zekânın sözcüğe yeni bir anlam kazandırması.

İngiltere'de Cambridge Sözlüğü her yıl farklı bir sözcüğü "Yılın Sözcüğü" olarak seçer. Bu seçimde sözcüğün, yılın genel olarak en çok öne çıkan olaylarıyla ilişkili olmasına da dikkat edilir. Sözlük, 2023 yılının sözcüğünü de 15 Kasım'da belirledi: "Hallucinate". Bu sözcük, "halüsinasyon görmek" anlamına geliyor. Seçilme nedeni ise yapay zekâ.

Üretken yapay zekâlar ortaya çıkana kadar hallucinate sözcüğü, olmayan şeyleri duymak ya da görmek, sanrılar yaşamak, halüsinasyon görmek gibi anlamlarla kullanılıyordu. Bu yıl ise kelimenin anlamları arasına bir yenisi daha katıldı. Bu yeni tanım, "Bir yapay zekânın yanlış bilgi üretmesi" şeklinde sözlükteki yerini aldı. Bu kavram teknoloji ve bilişim dünyasında uzun zamandır kullanılıyordu.

Yapay zekâlar elektrikli koyun düşler mi?

Yapay zekâ uygulamaları belli açılardan başarılı olsalar da iş kaynak bulmaya geldiğinde çuvallayabiliyorlar. Ayrıca zaman zaman da hiç var olmayan olayları olmuş gibi anlatabiliyorlar. Örneğin Türk Kızılayı'nın kuruluşunda çok büyük etkisi olan Marko Paşa'yı anlatmasını istediğimizde karşımıza 1875 yılında doğup 1877'de cepheye giden, 2 yaşından 47 yaşına kadar savaşan bir komutan çıkıyor.

Cambridge Sözlüğü'nün yayın yönetmenliğini yapan Wendalyn Nichols, yapay zekânın halüsinasyon görebilmesinin bize, insanların bu araçları kullanırken de eleştirel düşünme becerilerini bırakmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Sohbet botları ya da üretken botlar zaman zaman yaptıkları hatalarla, dikkatsiz olunması durumunda büyük sorunlara neden olabiliyor.