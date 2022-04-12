FIFA, binlerce karşılaşmanın canlı olarak takip edilebileceği ve birçok sportif içeriğe yer veren FIFA Plus platformunu yayınladı. Platform, her yıl 40 binden fazla karşılaşmayı canlı olarak aktarmayı planlıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bugün dünya genelindeki tüm yayıncılara meydan okuyan kendi canlı yayın ve çevrimiçi içerik platformunu yayımladı. FIFA Plus ismiyle duyuurlan yeni platform, 100 FIFA üyesi federasyonun karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Platform, futbol hayranları için özel içeriklere de yer verecek.

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’ndan hemen önce piyasaya sürülen yeni platform, arşivlenen karşılaşmalara da ev sahipliği yapacak. Platform, tüm kadınlar ve erkekler Dünya Kupası karşılaşmalarını barındıracak. Bu içeriklerin toplam izleme süresiyse 2.000 saate yakın olacak. Arşiv, bugün 1950’lere kadar uzanan toplam 2.500 videoya yer veriyor olsa da önümüzdeki günlerde bu sayı artmaya devam edecek.

Karşılaşmalar canlı olarak takip edilebilecek

Elbette platformun en büyük artısı, karşılaşmaların ücretsiz şekilde canlı olarak izlenebiliyor olacak. Üstelik canlı karşılaşmalar yalnızca Avrupa’nın üst düzey ligleriyle sınırlı kalmayacak. Neredeyse tüm erkek, kadın ve genç futbol karşılaşmaları platformda canlı olarak yer alacak. 2022 Dünya Kupası da canlı olarak FIFA Plus üzerinden takip edilebilecek.

Platform, canlı karşılaşmalar ve arşivin yanı sıra belgesel ve talk show gibi programlara da yer verecek. Tüm dünyada internet tarayıcısı ya da mobil cihazlardan erişilebilecek FIFA Plus, şimdilik İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca versiyonlarıyla çıkış yaptı. Platformun önümüzdeki dönemde daha fazla dil desteğine kavuşması bekleniyor.

FIFA Plus, şu anda reklamlı olarak tamamen ücretsiz kullanılabiliyor. Fakat platforma yakın zamanda abonelik sisteminin de gelmesi bekleniyor. FIFA’nın yeni platformunun bu bağlantıya tıklayarak, Android uygulamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. iOS uygulaması henüz yayınlanmadı.