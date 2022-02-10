Otomatik Ofsayt Sistemi 2022 Dünya Kupası'nda Test Edilecek

FIFA, geçtiğimiz aylarda Arap Kupası'nda test edilen yarı otomatik ofsayt tespit sisteminin Dünya Kupası'nda da test edileceğini açıkladı. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor.

FIFA, yaklaşık 4 ay önce duyurduğu, ofsaytın tespitini büyük oranda yapay zekaya bırakan teknolojisini ilk kez geçtiğimiz aylarda gerçekleşen FIFA Arap Kupası’nda test etmişti. FIFA Arap Kupası’ndaki testler başlamadan önce FIFA, bu testlerin başarılı geçmesi halinde sistemin FIFA Dünya Kupası’nda da kullanılacağını açıklamıştı. İşte buna ilişkin açıklama bugün paylaşıldı.

FIFA, paylaştığı yazıda FIFA Arap Kupası’nda gerçekleştirilen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin (SAOT) testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bununla birlikte sistemin Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda da kullanılması için çalışmaların hızlandırıldığını duyurdu. Bununla birlikte FIFA, sistemin maç esnasında çalıştığı anları gösteren bir video da paylaştı.

FIFA’nın ofsayt teknolojisi canlı olarak böyle çalışıyor:

Videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, yaptığı açıklamada tüm kararların halen hakemlere ve asistanlara kaldığını ifade etti. Collina’ya göre bu teknoloji, yalnızca maçın daha doğru ve çabuk kararlarla yürütülmesini sağlayacak. Özellikle ofsaytın tespitinin zor olduğu anlarda VAR sisteminin bir parçası olan bu teknoloji büyük bir fayda sağlayacak.

FIFA, Dünya Kupası’ndaki testlerin ardından neler yapılacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Fakat testlerin başarıyla tamamlanması durumunda sistemin en kısa sürede VAR sistemini benimseyen 47 ülkede devreye girmesi için çalışmalar başlayacaktır. FIFA, sistemin nasıl çalıştığını daha önce şu şekilde açıklamıştı: