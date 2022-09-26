Bu Gece, Canlı Yayında Gerçek Bir Gök Taşı Bombalanacak

NASA, uzun zamandır büyük bir merakla beklenen gezegen savunma sistemi DART görevini bu gece gerçekleştirecek. Peki uzaydan gelen başıboş gök taşlarını saptırarak gezegenimizi korumak amacıyla geliştirilen bu sistemi nereden ve nasıl izleyeceğiz?

NASA, yaklaşık beş yıl önce DART adını verdiği ve gezegenimizi savunmak adına yeni bir adım atacaklarını belirttiği bir proje tanıtmıştı. Dünya’ya yaklaşan gök taşlarının rotasını değiştirmek için kullanılacak olan DART uzay aracı, geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılmıştı. Projenin çalışıp çalışmadığı konusunda testler yapmak isteyen NASA, ilk denemeyi Dimorphos adlı gök taşı üzerinde yapacak.

O test için uzun zamandır beklenen de en sonunda geldi çattı. Bu gece saat 1.30 sularında gerçekleştirilecek çarpışma testinin nedenlerine ve nasıl izleyebileceğinize gelin yakından bakalım.

Göktaşı neden bombalanacak?

Uzaydan gelen devasa göktaşlarının dinozorların sonunu getirdiği bilim dünyasında yüksek kabul gören bir teori. Çarpmanın etkisiyle oluşan dev bir krater ve çarpmadan sonra meydana gelen olaylar dev canlıların sonu olmuştu. NASA, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması ve gezegenimizi korumak için DART adını verdiği bir sistem geliştirdi.

Geliştirilen bu sistemin amacı, bir uzay aracının kinetik enerjisi sayesinde göktaşlarının yörüngesini değiştirerek Dünya’ya gök taşı çarpmasının engellenip engellenemeyeceğini gözlemlemek.

Çarpışma saatte 24 bin kilometre hızla gerçekleşebilir

Gerçekleştirilecek olan ilk test, aslında Dünya’ya tehdit oluşturmayacak uzaklıkta bulunan Dimorphos asteroidi üzerinde denenecek. DART’ın bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğini deneyeceğini belirten bilim insanları, uzay aracının gök taşına saatte 24 bin kilometre hızla çarpacağını düşünüyor.

NASA DART görevi canlı yayını saat kaçta ve nasıl izlenir?

Bu gece gerçekleştirilecek olan test, Türkiye saatiyle 1.30 sularında izlenebilecek. NASA, testi canlı olarak NASA TV, web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacak.

NASA'nın saat 01.00'da başlayacak canlı yayınını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: