Tom Hardy'nin ünlü mafya lideri Al Capone'u canlandırdığı biyografi filmi 'Capone'dan ilk fragman geldi. Film, Capone'un daha yaşlı ve hastalanmaya başladığı dönemleri konu alıyor.

İtalyan asıllı Amerikalı bir mafya lideri olan Al Capone'un yaşlanmaya ve hastalanmaya başladığı dönemlerini anlatan biyografi filmi 'Capone', önümüzdeki ay dijital platformlar üzerinden yayınlanacak. Filmde kötü şöhretli gangsteri Tom Hardy canlandırıyor.

Yönetmen Josh Trank, Capone filminin fragmanını Twitter hesabında paylaştı. Film, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mayıs'ta film servisleri üzerinden, 48 saatlik kiralama seçeneğiyle yayınlanacak. Sinema salonlarının yaz aylarında tekrar açılması halinde Capone'un beyaz perdeye de gelmesi planlanıyor.

Fonzo adıyla başlayan proje, Capone olarak geliyor

İlk olarak 'Fonzo' adıyla başlanan proje, daha sonra Capone adını aldı. Filmin yayıncılığını, ev eğlencesi hizmetlerinde uzman olan Vertical Entertainment ve Redbox Entertainment üstleniyor. Film, 47 yaşındaki Al Capone'un 10 yıllık hapsin ardından demans olmaya başladığı ve şiddet dolu geçmişiyle lanetlendiği dönemi konu alıyor.

Fragmanda mafya liderinin daha genç bir döneminde makineli tüfekle ateş ettiği bir sahne de var. Ancak çoğu sahnede Capone'u Florida'daki evinde solgun bir adam olarak görüyoruz. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy'nin yanı sıra Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon ve Neal Brennan gibi isimler yer alıyor.

Capone'u, daha önce Chronicle ve Fantastic Four gibi filmlere imza atan Josh Trank yönetti. Filmin yapımcılığını ise Russell Ackerman, Lawrence Bender, Bron Studios'tan Aaron L. Gilbert ve John Schoenfelder üstlendi.

Capone fragmanı: