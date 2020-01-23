Captain Marvel 2'nin Vizyon Tarihi ile İlgili Yeni İddia

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) ilk solo kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, gişede 1 milyar dolar barajını aşarak beklentilerin üzerinde bir performans göstermişti. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, merakla beklenen devam filmi 2022 yılında vizyona girecek.

Marvel hayranları, 1,1 milyar dolar hasılat toplayan solo filminin ardından Avengers: Endgame'de Thanos’a verilen mücadelede de büyük bir rol oynayan Carol Danvers’ın nam-ı diğer Captain Marvel’ın kaderini merak ediyorlar. The Hollywood Reporter’ın aktardığı bilgiler, Oscar’lı aktris Brie Larson’un canlandırdığı karakteri birkaç yıl içinde yeniden beyaz perdede göreceğimize işaret ediyor.

Habere göre Marvel Studios, Captain Marvel 2’nin senaryosunu Disney+ dizisi WandaVision’ın yazarı Megan McDonnell’a emanet edecek. Filmin vizyona gireceği zaman olarak da 2022 yılı gösteriliyor. Stüdyo, ilk filmi yöneten Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin projeye dönme ihtimalinin düşük olması nedeniyle yeni bir yönetmen arıyor. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’ın kafasında, Captain Marvel’ı bir kez daha kadın bir yönetmene emanet etmek var.

Marvel, Captain Marvel'ın devam filmi için çalışmalara başladı

Bu arada Boden ve Fleck ile Marvel arasındaki evliliğin tamamen sona ermediğini söyleyelim. İkilinin filmi yönetmeyecek olmasının nedeni olarak Disney+ için geliştirecekleri farklı projeler gösteriliyor. Haberde ayrıca Captain Marvel 2’nin hangi zaman çizgisinde geçeceği bilgisi de veriliyor.

Bildiğiniz üzere ilk filmde 90’lı yıllara yolculuk yapmıştık. Devam filmi ise günümüzde geçecek. Bu da muhtemelen Avengers: Endgame’den sonraki olayları merkezine alacağı ve galaksinin Thanos'un yanı sıra Kree-Skrull Savaşı'ndan nasıl etkilendiğini açıklayacağı anlamına geliyor.

Henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen elimizde Captain Marvel’ın devam filmi için bir vizyon yılı bulunuyor. Fakat o tarihin gerçekten 2022 olup olmayacağını söylemek, en azından şu an için mümkün değil. Filme ve Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.