Captain Marvel, Marvel Sinematik Evreni'nin son dönemde parlayan yıldızı oldu. Karakteri canlandıran Brie Larson, Captain Marvel'ın çocuklar için önemine değinerek, rol model olduğunu düşünüyor.

Captain Marvel, herkesin favori süper kahramanı olmayabilir ancak karakteri canlandıran Brie Larson, karakterin dünyadaki çocuklar için önemli olduğuna hala inanıyor. Akademi Ödülü sahibi ünlü aktris, yeni vizyona giren 'Just Mercy' filminin tanıtımında yapılan bir röportajda, Carol Danvers'ın neden önemli bir sembol olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Süper kahraman genellikle hayranlar tarafından haksız tepkilere maruz kalsa da onu oynayan aktrisi seven büyük bir kitle de var. 2019'da Tumblr'ın en iyi oyuncusu seçilen Brie Larson, Captain Marvel'ın bir Marvel karakteri olması dışında önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları aktardı:

"Captain Marvel'ı oynarken, bir sembol yaratmanın önemini hissettim... Filmin çekimlerini bitirdikten sonra ve özellikle film çıktığında, insanların erişebilecekleri bir deneyim olduğunu bilmelerini sağlamak için buradayım. Biliyorsunuz, Captain Marvel artık kesinlikle benim değil. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve benden de öte. Daha önce bir aksiyon figürüm olmamıştı ve olduğunda 'Vay canına! Çocuklar artık güvende ve Captain Marvel sınırsız deneyime sahip olabilir.' diye düşündüm"

Captain Marvel, bu yıl en popüler kadın karakterlerinden biri oldu ve gelecekte Marvel Sinematik Evreni'nin öne çıkan yüzlerinden biri olması bekleniyor. Karakterin sinematik evrende de en az 5 filmde daha yer alması planlanıyor ve Captain Marvel, özellikle kız çocuklarının idolü olmaya devam edecek.

Disney'in Captain Marvel'ın izleyici çekmekte zorlanacağını düşündüğü ve oyuncuya karşı güven kaybettiği bildiriliyordu. Şirketin Captain Marvel içeriklerini Disney+'tan kaldırması ve Oscar ödüllerine Captain Marvel'ı önermemesi de bu konuda göze çarpıyordu. Bu nedenle, Larson'un karakterle geleceğini tahmin etmek zor. Yine de Captain Marvel kısa vadede hiçbir yere gitmiyor. Captain Marvel 2'nin 2022'de geleceği konuşulsa da şimdilik film hakkında net bir bilgi yok.