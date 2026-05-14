Lenovo, çok uygun fiyata 210 Hz yenileme hızı sunan 27 inçlik oyuncu monitörünü tanıttı.

Dünyanın en önde gelen bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo, aynı zamanda bilgisayar aksesuarlarıyla da öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile Lecoo N2757Q ismi verilen yepyeni bir monitör tanıttı.

Bu monitörü özel yapan şey, bütçe dostu bir model olarak gelmesi ve buna rağmen çok gelişmiş özellikler sunması. Yani çok para harcamadan iyi bir monitör sahibi olmak isteyenlerin kesinlikle göz atması gereken bir model olacak.

Lenovo’nun yeni monitörü neler sunuyor?

Lenovo’Nun Lecoo N2757Q isimli yeni monitörü, 27 inç boyutunda bir ekranla geliyor. Fast IPS panele sahip bu ekran 1440x2560 piksel çözünürlükle yüksek kaliteli bir deneyim vadediyor. En dikkat çeken kısımlarından biri ise yenileme hızı. Öyle ki cihazda çok ucuz fiyatına rağmen 210 Hz’e çıkan yenileme hızı sunuluyor.

1 ms GtG tepki süresiyle gelen monitör, 400 nit'e kadar parlaklık ile HDR400 desteğine sahip. Lenovo, ekranın %121 sRGB ve %96 DCI-P3 renk gamını kapsadığını ve ayrıca 8 bit + FRC işleme yoluyla 10 bit renk derinliğini desteklediğini eklemiş. Bu, monitörün 1,07 milyara kadar renk görüntülemesine olanak tanıyor.

Ayrıca fotoğraf düzenleme, video düzenleme ve grafik tasarım gibi yaratıcı iş yükleri için doğru renkler sağlamayı hedefleyerek, Delta E2 derecesinde fabrika renk kalibrasyonuyla da donatılmış. Göz konforu için donanım düzeyinde düşük mavi ışık teknolojisine ve DC karartma ile titreşimsiz desteğe sahip. Bunlara ek olarak GamePlus nişangah yardımı ve seçilebilir FPS ve RTS oyun modları gibi oyun odaklı çeşitli özellikler de içeriyor.

İki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, iki adet DisplayPort 1.4 ve 3,5 mm ses jakıyla gelecek yeni Lenovo monitörü, Çin’de yalnızca 118 dolarlık fiyatla satışa çıktı. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili henüz bilgi yok.