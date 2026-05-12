Google, Gemini Intelligence için geliştirilen yeni dizüstü bilgisayar kategorisi Googlebook’u tanıttı. Android ile ChromeOS'un karışımı bir işletim sistemiyle çalışacak cihazlar; Magic Pointer, özel yapay zekâ widget’ları, Quick Access dosya erişimi ve glowbar tasarımıyla sonbaharda kullanıcılarla buluşacak.

Google, yıllar önce Chromebook ile dizüstü bilgisayar dünyasına farklı bir bakış açısı getirmişti. Şimdi ise şirket, bu kez odağı doğrudan yapay zekâya çeviriyor. Tanıtılan yeni Googlebook kategorisi, klasik bir laptop deneyiminden ziyade Gemini ile sürekli etkileşimde olan yeni bir bilgisayar anlayışı sunmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre Googlebook, Gemini Intelligence için baştan tasarlanmış ilk dizüstü bilgisayar ailesi olacak. Yani bu cihazlarda yapay zekâ, sonradan eklenen bir özellik gibi değil; imleçten masaüstüne, dosya erişiminden telefon bağlantısına kadar deneyimin merkezinde yer alacak.

Googlebook ile bilgisayarınızdaki imleç bile yapay zekâ desteği kazanıyor

Googlebook’un en dikkat çeken özelliği Magic Pointer olacak. Google DeepMind ekibiyle geliştirilen bu özellik, yıllardır neredeyse aynı şekilde kullandığımız imleci akıllı bir yardımcıya dönüştürüyor. Kullanıcılar ekrandaki bir öğenin üzerine geldiğinde Gemini, o içeriğe göre hızlı ve bağlamsal öneriler sunabilecek.

Mesela bir e-postadaki tarihin üzerine geldiğinizde toplantı oluşturma önerisi alabileceksiniz. Ya da bir oda görseliyle bir mobilya görselini seçip, bu ikisinin birlikte nasıl görüneceğini Gemini’ye hazırlatabileceksiniz. Google’ın hedefi, bilgisayarda “bak, seç, tamamla” mantığını çok daha hızlı hâle getirmek.

Googlebook, yalnızca yapay zekâ özellikleriyle değil, Android telefonlarla kurduğu bağlantıyla da öne çıkacak. Google’a göre kullanıcılar, telefonlarındaki uygulamalara ve dosyalara bilgisayarlarından daha kolay erişebilecek. Böylece telefon ile laptop arasındaki geçiş daha kesintisiz bir hâle gelecek.

Özellikleri

Gemini Intelligence

Komutla kişisel yapay zekâ widget’ları oluşturma

Telefondaki dosyalara laptop üzerinden erişim

Google Play ve Google uygulamalarıyla entegrasyon

Googlebook’a özel ışıklı glowbar

Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo dizüstü bilgisayarlarla iş birliği

2026 sonbaharda çıkacak

Googlebook, Android telefon kullananların işini epey kolaylaştırabilir

Google’ın verdiği örneklere göre Googlebook kullanıcıları, telefonlarındaki uygulamalarla bilgisayar üzerinden etkileşime geçebilecek. Örneğin bilgisayarda çalışırken telefondaki bir yemek uygulamasından sipariş vermek ya da gelen bir hatırlatmayı laptop ekranından tamamlamak mümkün olacak.

Buna ek olarak Quick Access özelliği sayesinde telefondaki dosyalara bilgisayarın dosya yöneticisinden erişilebilecek. Yani telefonunuzdaki bir belgeyi, fotoğrafı veya dosyayı bilgisayara aktarmakla uğraşmadan doğrudan görüntüleyip kullanabileceksiniz. Bu da özellikle Android ekosisteminde olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayabilir.

Google, ilk Googlebook modelleri için Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo ile çalıştığını açıkladı. Cihazların farklı boyutlarda ve formlarda satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca her Googlebook modelinde, cihazın bu aileye ait olduğunu gösterecek özel bir glowbar tasarım detayının bulunacağı belirtiliyor.

Googlebook’ların fiyatı, donanım seçenekleri ve Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik açıklanmadı. Google yalnızca cihazların sonbaharda kullanıma sunulacağını ve o dönemde daha fazla detay paylaşılacağını belirtiyor. Bu yüzden Googlebook’un Chromebook’un yerini alıp almayacağı sorusu da şimdilik net bir cevaba sahip değil.

Yine de görünen o ki Google, dizüstü bilgisayar tarafında artık yalnızca işletim sistemiyle değil, doğrudan yapay zekâ deneyimiyle öne çıkmak istiyor. Magic Pointer ve Android entegrasyonu gerçekten vaat edildiği gibi çalışırsa, Googlebook bilgisayarda yapay zekâ kullanımını bugünkünden çok daha görünür hâle getirebilir.