Xiaomi, Gaming Mouse 2 isimli yeni oyuncu mouse'unu tanıttı. Cihaz, ucuz olmasına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her kategoriden ürüne sahipti. Bilgisayar ekipmanları da bunlardan biri. Şimdi ise firma, oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başarabilecek yepyeni bir oyuncu mouse’u ile karşımıza çıktı.

Xiaomi’nin Gaming Mouse 2 ismini alan yeni oyuncu mouse’u, uygun fiyata yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatına rağmen gayet iyi özellikleri olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Gaming Mouse 2 neler sunuyor?

Günümüzde çıkan birçok oyuncu mouse’u gibi Xiaomi’nin bu mouse’unun da hafif tasarımı benimsediğini görüyoruz. Öyle ki cihaz, yalnızca 58 gram ağırlığında. Şirkete göre ergonomik gövde, parmak ucu ve avuç içi tutuş stillerine uyum sağlamak için rekabetçi oyuncuların tutuş verileri kullanılarak tasarlandı. Yapı kalitesinden ödün vermeden ağırlığı düşük tutmak için iç yapı, ön-arka ağırlık dağılımını korumaya yardımcı olan hafif bir şemsiye şeklinde iskelet çerçevesine sahip.

Xiaomi, cihazın içinde özel bir PixArt PAW3955XM sensörü kullandığını söylüyor. Özellikleri de modern bir oyuncu mouse’unda görmeye alışık olduğumuz şeyler. 40.000 DPI'a kadar, 750 IPS izleme hızı ve 60G ivme sunuyor. Statik tarama hızını** 20.000 FPS'nin üzerine çıkaran** özel bir e-spor modu da var. Cihaz, Telink TL3228 çift çekirdekli kontrolcü üzerinde çalışıyor. Bu donanım, hem kablolu hem de 2,4 GHz kablosuz modlarında 8000 Hz'lik bir örnekleme hızını desteklemesine olanak tanıyor.

Mouse, ayrıntılı kontrol isteyen oyuncular için tek adımlı DPI ayarlamalarını destekliyor. Ayrıca tutarlı imleç takibi için Motion Sync, beş kademeli kaldırma mesafesi ayarı, derecelik açı yakalama sistemi ve 4 mm'den daha kalın cam yüzeylerde izleme özellikleri de var. 2.4 GHz modunda 160 saate kadar dayanan 530 mAh'lik bir pile sahip mouse’un fiyatı 51 dolar olarak açıklandı.