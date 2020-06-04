Casper, İş Bilgisayarı Nirvana X400'ü Piyasaya Sürdü

Casper'ın iş kullanımına özel olarak dizayn ettiği Nirvana X400 piyasaya çıktı. Cihaz; işlemci ve depolama konusunda seçimi kullanıcıya bırakıyor. Hafif ve ince tasarımıyla uzun süreli pil ömrünü kullanıcılara sunan bilgisayar, 180 derece açılabiliyor.

Casper, iş deneyimini bir üst noktaya taşıyacak yeni bilgisayarı Nirvana X400'ü piyasaya sürdü. Kullanıcılara tek şarjla uzun süreli kullanım vadeden Nirvana X400, yüksek bağlantı hızıyla kullanıcıları memnun etmeye çalışacak. Oldukça fazla depolama alanı seçeneğine sahip bu bilgisayar, tasarım açısından da iddialı görünüyor. Şık ve bir o kadar kullanışlı olan bu yeni cihaz, iş bilgisayarı olarak lanse ediliyor.

10. nesil Comet Lake-U işlemciden gücünü alan bilgisayar, ayrıca 4,2 GHz Core i5 ve 4,9 GHz Core i7 işlemci seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor. İşlemci konusunda hayal kırıklığı yaratmaması beklenen Nirvana X400, M.2 ve NVMe versiyonlarının kullanıldığı 2 TB'a varan SSD ile oldukça hızlı bir kullanım vadediyor. Dizüstü bilgisayar, sunulan seçeneklerle kullanıcının isteğine göre şekilleniyor.

Casper Nirvana X400, 10 saatlik pil ömrü sunuyor:

1,29 kg ağırlığıyla oldukça hafif kabul edilebilecek cihazın inceliği de 18,9 mm olarak belirlenmiş. Çerçevesi de oldukça ince olan cihaz, metalik siyah renginde tasarlanmış. Bilgisayar, metal tasarım sayesinde darbe ve düşmelere karşı daha dayanıklı hâle gelerek uzun süreli kullanım vadediyor. Bu ince ve hafif tasarım, 10 saatlik pil ömrü sağlayacak bataryayı da bünyesinde barındırıyor.

Casper Nirvana X400, özel yapısı sayesinde 180 dereceye kadar açılabiliyor. Esneyebilen menteşeler, kullanımı oldukça kolay bir hâle getiriyor. Cihaz, ekran konusundaki güçlü özellikleriyle öne çıkıyor. 250 nit parlaklık ve 1920 x 1080 FHD IPS ekran, 'Anti-Glare' ile yansımasız hâle getirilmiş. 14 inç boyutundaki ekran, bu sayede göz yormayan bir tasarıma sahip olmuş.

Intel’in 9462AC kablosuz bağlantı modülünü bünyesinde barındıran cihaz, 433 Mbps'e kadar hızı kullanıcılara sunabiliyor. Casper'ın bu yeni iş bilgisayarının fiyatı, barındırdığı özelliklere göre 4.800 TL ile 14.999 TL arasında değişiklik gösteriyor.