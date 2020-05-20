Casper Nirvana C350 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından Casper, güçlü performansı ve şık tasarımı ile öne çıkan yeni dizüstü bilgisayarı Nirvana C350’yi tanıttı. Hem ofis hem de günlük kullanım için gereken tüm donanıma sahip olan ürün, az zamanda çok iş yapmak isteyenlere etkileyici bir deneyim vadediyor.

Casper Nirvana C350, yenilenen sürümüyle tüketicilerin karşısına çıktı. Artırılan depolama alanı ve gelişmiş ses sistemiyle yenilenen dizüstü bilgisayar, hafif ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Daha yüksek işlemci ve grafik performansı arayan kullanıcılar için yükseltme sunan Nirvana C350, sahip olduğu SSD opsiyonu ile daha yüksek performans sunuyor. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan Casper Nirvana C350’nin özelliklerine yakından bakalım.

9 mm inceliğindeki ekran çerçevesi ile gelen Casper Nirvana C350, 14 inç boyutunda bir panele sahip. Anti glare özelliğine sahip yansıtmasız ekranı ile görüntü kaybını engelleyen ve maksimum seviyede netlik sağlayan dizüstü bilgisayar, aynı zamanda TN ekran yapısı sayesinde çevrenizde oturanların ekranınızı net bir şekilde görmesini engelliyor.

Casper Nirvana C350 tasarımı

Nirvana C350’i anlatırken, zarif tasarımından bahsetmemek olmaz. 18.9mm ve 19.9mm inceliği ile rakiplerinden çok daha ince olan ürün, yalnızca 1.3 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Performans kadar mobiliteye de önem veren kullanıcılara hitap eden Nirvana C350, okul ve iş için bilgisayarını sürekli taşımak durumunda olan tüketicilere hafif bir yardımcı sunuyor.

Nirvana C350, anti glare özelliğine sahip yansıtmasız ekranı ile görüntü kaybını engelliyor

Günlük kullanım esnasında rahat ve uzun bir şarj süresi sunan Nirvana C350, makas klavye sayesinde tuş basım ömrünü uzatıyor ve tuş sesi çıkmasını engelliyor. Parmaklarınızın tuşa tam oturmasını sağlayarak, ellerinizin yorulmasını engelleyen kavisli yapısı ise her zamankinden çok daha konforlu bir klavye deneyimi vadediyor.

4GB bellek sunan bilgisayar, LPDDR4 ile enerji tüketimini minimal hale getiriyor

Gelelim performansa; hem Celeron-Pentium hem de Intel Core i3 serisini de barındıran Casper Nirvana C350, 2&4 çekirdekli, 14nm, maksimum 3.10 Ghz frekans ile kendisinden beklenmeyecek seviyede yüksek performans vadediyor. 4GB bellek ve SSD opsiyonu sunan dizüstü bilgisayar, entegre RAM teknolojisi olan LPDDR platformunun en yeni sürümü LPDDR4 ile enerji tüketimini minimal hale getiriyor.

Casper Nirvana C350 fiyatı

Mini HDMI, iki adet USB 3.0 girişi ve bir adet SD kart yuvası ile birden fazla aktarım olanağı sunan Nirvana C350, kutusundan Windows 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Casper’ın yeni dizüstüsü, bugün itibarıyla çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.400 ila 3.200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

Casper Nirvana C350 özellikleri