Caviar, din temalı yeni ultra lüks iPhone 16 Pro koleksiyonunu tanıttı. 3 farklı tasarıma sahip telefonlarda İslam, Budizm ve Hinduizm'den ilham alınmış. Tabii ki fiyatları da bir hayli fazla.

Telefonların çok pahalı ultra lüks versiyonlarını yapmasıyla tanıdığımız Caviar, şimdi ise yepyeni bir iPhone 16 Pro modelleriyle karşımıza çıktı. Bu sefer telefonlar, dinlerden esinlenerek tasarlandı.

Manevi bir sembolizme sahip bu koleksiyona “Spiritual Heritage” ismi veriliyor. Reverence, Medina ve OM isimlerine sahip her bir versiyonda farklı türden inanışlardan esintiler yer alırken her zamanki gibi ultra lüks görünümden kaçınılmıyor.

İslam’dan ilham alan Reverence ve Medina versiyon

Bu versiyonda İslam’dan ilham alan bir tasarımla karşılaşıyoruz. Cami, ay ve yıldız gibi İslam ile özdeşleşmiş simgeler, arka taraftaki titanyum madalyonun üzerine işlenmiş. Diğerinde ise siyah renkli yine İslam tarzına uygun bir iPhone 16 Pro modeli görüyoruz. Siyah olan Medina, yani Medine versiyon.

Orta Doğu İslam sanatına ve mimarisine saygı duruşunda bulunan ve kültürü yanıstmaya çalıştığı söylenen bu telefonlar, 24 karat altın, granat gibi üst düzey malzemeler ile ince işçilik yapılarak ortaya çıkarılmış.

Budizm ve Hindiuizm’den ilham alan OM versiyon

Üçüncü ve son versiyonda ise Budizm ve Hinduizm’den ilham alan bir iPhone 16 Pro modeli görüyoruz. Bu tasarımda denge ve farkındalık temaları ele alınmış. Ortada turuncu sembol, üç boyutlu bir lotus motifi içinde 32 küçük granatla çevrili olarak geliyor. Tasarımda bu tarz inanışlarda öne çıkan meditasyon ve içsel berraklık gibi şeylerle ilişkilendirilen geometrik desenler de kullanılmış.

Caviar’ın Spiritual Heritage koleksiyonunun fiyatı ne kadar?

Her Caviar koleksiyonu gibi bu koleksiyon da cep yakan fiyatlarla geliyor. Reverence için 8.340 dolar (320 bin TL), Medina için (342 bin TL), OM için ise 9.200 dolar (353 bin TL) isteniyor.