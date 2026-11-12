Galaxy S27'nin Duvar Kağıtları Şimdiden Ortaya Çıktı: İşte Samsung'un Yeni Tasarımları!

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 ailesine ait olduğu öne sürülen duvar kağıtları internette paylaşıldı. S biçiminde kıvrılmış bir kurdeleyi andıran tasarımlar, beş farklı renkte hazırlanmış.
Bu görseller, telefonların kasa renkleri hakkında da fikir verebilir. Samsung’un cihaz renkleriyle uyumlu arka planlar hazırlamasından hareketle bazı tahminler yapılıyor. Yine de duvar kağıtlarındaki her tonun bir kasa rengine karşılık geleceği henüz kesin değil.
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Beş farklı renk, aynı kurdele tasarımı
Duvar kağıtlarında beyaz/krem, koyu lacivert, açık mavi, pembe ve bordo olmak üzere beş renk görüyoruz. Hepsi 2340 × 2340 piksel çözünürlüğünde ve aynı kıvrımlı kurdele tasarımını taşıyor.
Koyu lacivert ve bordonun Pro ile Ultra’ya, açık mavinin ise temel model ve Plus’a ayrılabileceği konuşuluyor. Beyaz ve pembenin hangi modellerde sunulacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.
Tabii bunlar yalnızca duvar kağıtlarının renklerine bakılarak yapılan tahminler. Telefonların da aynı renklerle geleceğini söylemek için erken.
Tanıtımın 2027’nin başlarında yapılması bekleniyor
Samsung’un Galaxy S27 ailesini 2027’nin başlarında, muhtemelen ocak ayında tanıtacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan duvar kağıtlarının telefonların son tasarımıyla ne kadar örtüştüğünü de ilerleyen zamanlarda göreceğiz.