Cyberpunk 2077, Geliştirme Maliyetini Çıkardı

Uzun süredir beklenen Cyberpunk 2077, tıpkı beklentiler gibi yüksek bir çıkış yapmayı başardı. CD PROJEKT, yaptığı açıklamada oyunun geliştirme maliyetinin ve 2020 yılındaki reklam giderlerinin karşılandığını dile getirdi.

2012 yılında duyurulan ve duyurusunun üstünden geçen 8 yılın ardından en nihayetinde oyuncularıyla buluşan Cyberpunk 2077, çıktığı gün tabiri caizse bir izdihama sebep oldu. Oyun, PC tarihinde en başarılı çıkış yapan oyun olmayı başardı. Oyun, Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısında 1 milyonu aşmayı başardı.

Ayrıca oyunun geliştirici stüdyosu CD PROJEKT RED'in üst kuruluşu CD PROJEKT, oyunun satış başarısıyla ilgili bir açıklama yaptı. CD PROJEKT, cuma günü yayınladığı açıklamada oyunun dijitaldeki ön sipariş satışlarının, oyunun geliştirme maliyetini ve bu seneki reklam giderlerini karşıladığını söyledi.

Cyberpunk 2077'nin satış başarısı

CD PROJEKT, perşembe günü Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Cyberpunk 2077 ön siparişinin 8 milyonu geçtiğini açıklamıştı. Bu ön siparişlerin dörtte üçü, stüdyonun daha fazla kâr marjına sahip olduğu oyunun dijital kopyası için verilen ön siparişlerdi. Şirket, yine yapılan açıklamada oyunun Steam satışlarının 50 milyon doları 2 hafta önce geçtiği dile getirildi.

Tabii elde edilen bu müthiş satış başarısı, sadece stüdyoyu değil aynı zamanda oyunun geliştirme aşamasında yer alan çalışanları da sevindirdi. Şirket, 2020 yılında elde edilen kârın %10'unun çalışanlara dağıtılacağını duyurmuştu ki bu stratejiyi geçtiğimiz senelerde de uygulamıştı. Cyberpunk 2077'nin finansal başarısını daha geniş ölçekli olarak 2021 yılındaki geliştirici raporunda görebileceğiz.

CD PROJEKT'in yüzünün her yerde de gülmediğinden de bahsetmiştik. Cyberpunk 2077'nin olağanüstü satış başarısına rağmen şirketin hisseleri düşüş yaşamaya devam ediyor. Sizlere kasım ayında aktardığımız bir haberimizde şirketin hisselerinin düştüğünü söylemiştik. Oyunun çıkışı da bunu değiştirmiş gibi durmuyor. O haberi yaptığımız şirketin hisse fiyatı 335,40 Polonyo Zlotisi'ydi. Borsaların kapandığı 11 Aralık'taki fiyatı ise 320,50 Polonya Zlotisi olarak görünüyor.