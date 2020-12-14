CDPR, Cyberpunk 2077 İçin PS4 Oyuncularından Özür Diledi

CD Projekt RED, PlayStation 4'te Cyberpunk 2077 oynayamayan oyunculardan özür diledi. Oyunun bu konsolda da en iyi performansı sunması için çalışacaklarını söyleyen ekip, önümüzdeki bir hafta içinde bir yazılım güncellemesi yayınlayacaklarını belirtti. Ayrıca ocak ve şubat aylarında da iki büyük güncelleme gelecek.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla oyuncuların beğenisine sunulan Cyberpunk 2077, pek çok konuda tartışmaların odak noktasına oturdu. Bu bağlamda oyuncuların en çok konuştukları meselelerden bir tanesi de oyunun PlayStation 4 sürümüydü. Oyuncular tarafından paylaşılan geri bildirimlere göre Cyberpunk 2077, PS4'te düşük performans veriyor ve hatta çöküyor. Hal böyle olunca da pek çok oyuncu, Cyberpunk 2077'yi iade edebilmek için adeta sıraya girdi.

Sony, satın alınan oyunlar için bir geri ödeme politikası sunmuyordu ancak Cyberpunk 2077'de yaşanan sorunları haklı bulan şirket, bu oyuna özel iade sağlayıp, oyuncuların parasını teslim etti. Ancak bu durum, şu sıralar eleştirilerin odak noktasında olan CD Projekt RED ekibinin de dikkatinden kaçmadı. Geliştirici ekip, konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı.

"PlayStation 4 sahiplerinden özür dileriz"

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan CD Projekt RED, PlayStation 4 sahiplerinden özür diledi. Cyberpunk 2077 deneyimini bu oyun konsolunda yeterince iyi şekilde sunamadıklarını ifade eden yetkililer, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve eski nesil konsol sahipleri için de benzersiz bir deneyim sunmaya and içtiklerini belirttiler. Ayrıca geliştirici ekip, sorunların giderilebilmesi için bir takvim de açıkladılar.

CD Projekt RED'in açıklamalarına göre PlayStation 4 için halihazırda pek çok yama yayınlandı. Ancak bu kadarla yetinmeyeceklerini belirten şirket, önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir yazılım güncellemesi daha sunacaklarını, bu sayede de sorunları genel olarak çözeceklerini açıkladılar. Ayrıca ocak ve şubat aylarında da PlayStation 4 sahipleri için iki büyük güncelleme daha sunulacağını söyleyen CD Projekt RED, bu güncellemelerle mümkün olan en iyi deneyimin sunulacağını ifade ediyor.