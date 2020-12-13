PS4'ü Cyberpunk 2077'yi Kaldırmayanlara Para İadesi

Reddit'te bazı kullanıcıların bildirdiğine göre Sony, PlayStation 4'ü Cyberpunk 2077'yi kaldırmayan oyunculara para iadesi yapmaya başladı. Konsol tarafındaki oyuncular, Cyberpunk 2077'nin optimizasyonunu 'oynanamaz' derecede kötü olarak nitelendiriyordu.

Bu yılın ve belki de son yılların en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077, sayısız ertelemenin ardından nihayet geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Çıktığı ilk günden beri gündemden düşmeyen, bazı kesimlerden tam not alırken bazı kesimler tarafından da yerden yere vurulan oyun, ciddi optimizasyon sorunlarıyla boğuşuyor.

PC tarafında işler biraz daha yolunda gibi gözükse de özellikle konsol tarafında oyuncuların düşük FPS değerlerinden hiç de memnun olmadığı söylenebilir. Oyuncuların bu memnuniyetsizliği Metacritic kullanıcı puanlarına da yansımış durumda ve Cyberpunk 2077'nin PS4 tarafındaki kullanıcı skoru 10 üzerinden yalnızca 2,7; Xbox tarafında da benzer şekilde 3,5 gibi oldukça düşük bir puan karşımıza çıkıyor.

Sony'nin Cyberpunk 2077 için para iadesine başladığı iddia edildi:

Oyunun konsol tarafındaki düşük puanları, optimizasyon sorunlarının ne denli ciddi olduğunu bizlere gösteriyor. Öyle ki şu anda birçok PlayStation 4 oyuncusu Cyberpunk 2077'yi 'oynanamaz' olarak nitelendiriyor ve Sony'den para iadesi istiyor. Sony'nin normalde PlayStation Store için bir geri ödeme politikası bulunmasa da bazı istisnai durumlarda oyuncuların zararını karşıladığı biliniyor.

Görünüşe göre Cyberpunk 2077 de Sony tarafından istisnai bir durum olarak kabul edilmiş durumda zira Reddit'te bazı kullanıcılar, PlayStation Destek ekibiyle iletişime geçtikten sonra para iadesi aldıklarını söylüyor. Gönderi de ayrıca Sony'nin sorunlar hakkında CDPR'ye bir şikâyet gönderdiği de iddia edildi ancak bu konuya dair resmi bir belge bulunmuyor.

Öte yandan para iadesinin şimdilik tüm kullanıcıları kapsamadığı ve bazı oyuncuların taleplerinin reddedildiği bilgisi de aktarılıyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.