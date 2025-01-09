Dünyanın en garip havaalanlarından birisi olan Cebelitarık Havaalanı, neden bu özelliğe sahip hiç düşündünüz mü? Eminiz ki sebebi, sandığınız gibi değil. Çünkü bu havaalanının içinden bir yol geçiyor!

Evet, yanlış okumadınız. Bu havaalanının içinde trafik akmaya devam ediyor. Ta ki uçak inene kadar…

Peki birçok tehlikeyi de beraberinde getiren bu sistem, kasıtlı yapılan bir şey mi yoksa tamamen tesadüf mü?

Öncelikle bu garip havaalanının bulunduğu bölgeyi yakından tanıyalım.

Cebelitarık, Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nın güney ucunda, Cebelitarık Boğazı üzerinde yer alan, Birleşik Krallık'a bağlı bir denizaşırı bölgedir. Stratejik konumuyla Akdeniz'in girişini kontrol eden Cebelitarık, İspanya'nın güneyine komşu olsa da siyasi olarak İspanya'ya ait değil.

Cebelitarık, genelde İspanya’ya bağlı olarak bilinse de iç işlerinde özerk olmakla birlikte savunma ve dış ilişkileri Birleşik Krallık tarafından yürütülüyor. Cebelitarık Havaalanı da Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nun birleştiği noktada yer alıyor. Havaalanı da II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz donanması için acil iniş üssü olarak kuruldu.

Havaalanının tam ortasından bir bulvar geçiyor.

Burası, Winston Churchill Bulvarı olarak geçiyor. Havaalanının bir simgesi hâline gelen bulvar, âdeta demir yolu hemzemini gibi bir uçak iniş anına geçtiğinde araçlara kendisini kapatıyor. Bakıldığında korkutucu görünen bu yol, aslında yoğun kontroller sağlanarak idare ediliyor.

Günlük olarak o kadar yoğunluğa sahip olmayan havaalanı, en yoğun olarak addedilecek sayısını günde 7 olarak tamamlıyor.

Tabii bu durum, halk için pek de iç açıcı görünmüyor.

Çünkü her iniş ve kalkış esnasında uçakların 10 dakikaya ihtiyaç duyduğunu baz alırsak, yolların da o süre zarfında kapatıldığını da ele alırsak, nereden baksak bulvar iki saate yakın bir süre trafiğe kapalı oluyor.

Bunun üstesinden gelmek için seneler önce bir tünel projesi başlatılmış, ancak projeyle ilgili daha sonra bir gelişme yaşanmamış. Havaalanına tarifeli seferler düzenleniyor, ancak İspanya ve İngiltere arasındaki hakimiyet çatışması, havaalanının ve uçuşların kontrolünü de sekteye uğratıyor.

Yolun trafiğe kapatılması, 1939’dan, yani havaalanının inşasından itibaren uygulanıyor. Ancak işin ilginç yanı ise, bugüne dek bölgede herhangi bir kaza yaşanmamış. Ümidimiz o ki, asla da yaşanmasın.

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