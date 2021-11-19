Celestron 21064 Astromaster 90EQ Teleskop: İşte Özellikleri

Uzayda keşfedilmeyi bekleyen binlerce nesne bulunuyor. Ancak bu nesnelere ulaşabilmek için iyi bir teleskop şart. Celestron tarafından piyasaya sürülen "21064 Astromaster 90EQ" isimli teleskop ise tüm ihtiyaçları karşılayacak ve profesyoneller gibi uzay gözlemi yapmanızı sağlayacak özelliklere sahip.

İnsanlık tarihinin uzaya duyduğu ilgi, bugüne dek hiçbir zaman azalmadı. Gerek alanında uzmanlaşmış isimler gerekse amatörler, uzayla ilgili sayısız çalışma yaptılar. Uzay ile ilgili araştırmaların olmazsa olmazı ise tahmin edebileceğiniz gibi teleskoplar. 1600'lü yıllardan beri kullanılan ve uzayı gözlemlemeye yarayan bu cihazlar, artık eskisinden çok daha gelişmiş durumdalar. Şimdi sizlere, uzayın tüm derinliklerini keşfetmenizi sağlayacak bir teleskop modelinden bahsedeceğiz.

Dünyanın en popüler teleskop üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Celestron. Şirket, piyasaya sürdüğü teleskop modelleri ile uzay fotoğrafçılığının gelişmesine ve uzay gözlemlerinin yapılabilmesine büyük katkılar sağladı. Şirketin "21064 AstroMaster 90EQ" isimli modeli ise sahip olduğu özellikler sayesinde en amatör kullanıcılara bile profesyoneller gibi gözlem yapma imkanı sunuyor. Peki bu teleskop, tüketicilere ne gibi özellikler sunuyor?

Karşınızda Celestron 21064 AstroMaster 90EQ

Celestron 21064 AstroMaster 90EQ, sahip olduğu 1000 mm'lik odak uzaklığı ile yalnızca gökyüzünün değil, istenildiği ve uygun koşullar sağlandığı zaman yeryüzünün de izlenmesine imkan tanıyor. German Equatorial Mount isimli ayar çemberleri ile birlikte gelen teleskop, bu çemberler sayesinde uzaydaki nesnelerin yerini doğru bir şekilde tespit edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca teleskopa monte edilmiş olarak gönderilen StarPointer aparatı, gökyüzünün eşsiz güzelliklerine şahitlik ederken, en büyük yardımcınız olacak. Tüm bunlara ek olarak, 1,25 inçlik çelik ayaklara sahip tripod, teleskobunuzu sağlam bir şekilde yerleştirmenizi ve stabilize sorunları yaşamamanızı sağlayacak.

"Satın alsam ne olacak? Kullanmayı bilmiyorum" diyenlere...

Teleskoplar, genelde bir heves ile satın alınır ve sonrasında da bilgisizlik nedeniyle kullanılamaz. İşte Celestron 21064 AstroMaster 90EQ, bu durumu ortadan kaldıracak bir özelliğe sahip. Bu teleskopu satın aldığınızda, özel bir astronomi yazılımının da sahibi oluyorsunuz. Bu yazılım, 10 bin civarı uzay nesnesini nasıl bulacağınızı tek tek anlatıyor. Ayrıca bu yazılım ile yazdırılabilir gökyüzü haritalarına ve 75 özel uzay görüntüsüne de sahip oluyorsunuz. Yani Celestron 21064 AstroMaster 90EQ'yu satın alırsanız, kullanamayıp bir kenara bırakma gibi bir durumunuz olmayacak.

Eğer siz de bir süredir teleskop arayışındaysanız, Celestron 21064 AstroMaster 90EQ kesinlikle iyi bir tercih olabilir. Teleskopla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Celestron'un Astromaster EQ serisi teleskoplar için hazırladığı tanıtım videosu