Cem Karaca, Hologram Olarak Konser Verdi [Video]

Cem Karaca'nın hayatını beyaz perdeye aktaracak olan biyografik film "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galasında ünlü sanatçı, hologram konserle sahnelere döndü.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin gala etkinliğinde, filmin müzik direktörü Cem Öget, orkestrayla Tamirci Çırağı adlı parçayı çalmaya başladı. Şarkının çalındığı sırada önce Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, ardından da filmde Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu sahneye çıktı.

Cem Karaca'yı Hacıoğlu takdim etti

Şarkının bir noktasında da İsmail Hacıoğlu, "Hanımlar beyler, şimdi karşınızda gecenin asıl sahibi: Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar!" diyerek sahneyi Cem Karaca'nın hologram görüntüsüne bıraktı.

Filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlenirken, başrolde de İsmail Hacıoğlu yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda da Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi ise 26 Ocak.

İlk olarak sinema salonlarında gösterime girecek olan filmde Cem Karaca'nın sadece müzik kariyeri işlenmeyecek. Sanatçının aşk hayatı, yaşadığı olaylar, dönem Türkiyesi'nde karşılaştığı zorluklar, sürgünleri, yasaklamaları da filmin ele aldığı önemli konular arasında yer bulacak. Film müzikal ve dram türlerinde olacak.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin fragmanını da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.