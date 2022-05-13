Cem Yılmaz'ın merakla beklenen Erşan Kuneri dizisi bugün Netflix'te yayımlandı. Netflix Türkiye, dizinin 7 bölümü için ayrı ayrı fragmanlar paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın efsane karakterini yeniden ekranlara taşıyacağı dizisi Erşan Kuneri, bugün Netflix’te yayımlandı. Bugüne kadar yayımlanan fragmanları ve posterleriyle diziye olan ilgi epey artmışken, diziyi merakla bekleyenler bugün itibarıyla 8 bölümlük ilk sezonu izlemeye başladılar.

Netflix Türkiye de Erşan Kuneri’nin yayımlanmasıyla birlikte diziye özel farklı bir uygulamaya imza attı. Platform, her bölümünde farklı bir Kuneri filmi işleyen Erşan Kuneri’nin bölümleri için fragmanlar yayımladı. Toplam 8 bölüm için yayımlanan 7 fragman, bölümlerin isimleriyle birlikte paylaşıldı.

Erşan Kuneri bölüm fragmanları:

Kuru Murad (1. Bölüm)

Ebenin Avı (2. Bölüm)

Kooperatif Kemal (3. Bölüm)

Kötü Mal (4. Bölüm)

Faqbadi (5. Bölüm)

Er-Man (7. Bölüm)

Doyamadım (8. Bölüm)

Erşan Kuneri hakkında:

GORA ile tanıştığımız karakter Erşan Kuneri’yi konu alacak olan dizi, oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi pek çok ünlü isme yer veriyor. Dizi, 70’ler erotik sinemasında büyük bir başarı yakalayan Erşan Kuneri'nin farklı türlere de el atmaya karar vermesini konu alıyor.

Erşan Kuneri fragmanı: