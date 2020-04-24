Cep Telefonlarındaki Koronavirüs Tehlikesi Konusunda Uyarı

Koronavirüs salgını ülkemizi etkilemeye devam ederken alınması gereken tedbirlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Hepimizin hayatının bir parçası hâline gelen cep telefonları da virüsün yaşayabileceği alanların başında geldiğinden uzmanlar bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde her ülkeyi kötü şekilde etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili ilk günden beri vurgulanan önemli şeylerden bir tanesi alınacak önlemler olarak öne çıkıyor. Pek çok ülkeden bilim insanları konuyla ilgili çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Ülkemizden de Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, virüs salgını sürerken kullandığımız cep telefonlarıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Dikmen, telefonların mutlaka birkaç saatte bir temizlenmesi gerektiğini iletti.

Dikmen koronavirüsün cep telefonları üzerinde birkaç saate varacak sürelerde canlı kalabileceğini vurgulayarak riskin büyüklüğüne dikkat çekti. Dr. Dikmen açıklamasında öncelikle el hijyenine çok dikkat edilmesi ve cep telefonlarına da gün içerisinde çok sık temas edildiği için temizliğin asla ihmal edilmemesi gerektiğini aktararak “Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Birkaç saatte bir mutlaka temizlenmeli:

Virüs yayılımının çok hızlı olabileceği bir dönemde olduğumuzun altını özellikle çizen Dikmen, “Cep telefonlarını birkaç saatte bir temizlemeliyiz. Cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesi yarar sağlar. Bu noktada temizlik için el antisepsisi için önerilen solüsyonlarla, el antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır ancak daha da önemlisi el hijyenine dikkat etmektir” dedi.

Cep telefonları nasıl temizlenir?

Tüm bu uyarıların ardından bir cep telefonu üreticisinin destek sayfasından cep telefonlarının ne şekilde temizleneceğine dair bilgi notu yayınlandı. Hassas cihazlar olarak bilinen cep telefonlarını temizlerken ne yapmamaları gerektiğini merak eden vatandaşlara hitaben paylaşılan uyarıda, “%70 izopropil alkollü mendil veya dezenfektan mendil kullanarak telefonunuzun dış yüzeylerini hafifçe silebilirsiniz. Ağartıcı madde kullanmayın. Açıklıkları neme maruz bırakmayın ve cihazınızı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın” ifadelerine yer verildi.