ChatGPT'nin sunduğu bilgilerin %100 doğru olmadığını biliyoruz fakat yapay zekâ tamamen suçsuz bir adamı birden fazla cinayetle suçluyor.

OpenAI’ın popüler yapay zekâsı ChatGPT, bir Norveçliyi asılsız bir şekilde cinayetle suçlayarak büyük bir skandala yol açtı.

Gizlilik hakları savunucusu bir grup olan NOYB, OpenAI’a karşı şikâyette bulunarak Avrupa’nın sıkı GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kurallarının ihlal edildiğini savunuyor.

OpenAI'a yönelik şikâyette bulunuldu

Olay ise şöyle; ChatGPT, Arve Hjalmar Holmen adlı bir Norveçli hakkında yanlış bilgiler sunarak onun iki çocuğunu öldürdüğünü ve 20 yıl hapis yattığını iddia ediyor. Elbette bu suçlamaların hiçbiri doğru değil. Daha da şaşırtıcı olanı ise ChatGPT adamın bazı kişisel bilgilerini doğru bilmesine rağmen, suçlamaları tamamen kafasından uyduruyor.

Başta ChatGPT olmak üzere tüm yapay zekâların sunduğu bilgilere körü körüne inanılmaması gerektiği defalarca tekrarlanan bir uyarı ancak Holmen, "Birileri hakkımda bilgi öğrenmek istediğinde bununla karşılaştığında neler olabileceğini bir düşünün." diyerek durumun vahimiyetini gözler önüne seriyor.

NOYB’un şikâyetine göre OpenAI, ChatGPT'nin sunduğu bilgilerin doğru olması konusunda başarısız durumda ve GDPR’ın açıkça belirttiği “kişisel verilerin doğru olması gerektiği” ilkesini ihlal ediyor.

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